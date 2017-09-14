Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 17

Bugünün bilmecesi dünyanın en eski tenis turnuvası hakkında.

İyi şanslar!

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Bilmece 17

İngiltere'de her yıl düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde 128 tenisçi kuraya katılıyor.

Katılımcıların sayısını dörde katladığımızda kuraya giren tenisçilerin sayısı da 512'ye yükseliyor.

Eleme usulü düzenlenen ve 512 sporcunun katıldığı bu turnuvayı kazanan tenisçi, kaç maç oynamış olur?

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Yanıt

511

Turnuva eleme esasına göre oynanıyor ve mantıken yalnızca şampiyon olan tenisçi, hiçbir maçı kaybetmemiş oluyor.

Diğer tüm katılımcıların yalnızca tek bir maç kaybetmesi gerekiyor.

Bir başka deyişle, eğer bir turnuvaya dört kişi katılıyorsa, şampiyon belirlenene kadar üç maç oynanmış ve üç kişi maç kaybetmiş olmalı.

Sekiz katılımcı olduğunda, yedi maç oynanır ve yedi kişi kaybetmiş olur.

128 katılımcılı bir turnuvada, 127 kişi kaybeder. Dolayısıyla 127 maç oynanır.

512 katılımcı olduğunda ise 511 kişinin kaybetmiş olması ve 511 maç yapılmış olmaslı gerekir.

Bu bilmece Bobby Seagull ve Eric Monkman tarafından hazırlandı.