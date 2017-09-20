Beyninizi Geliştirin - Günün bilmecesi 20

Bu, Beyninizi Geliştirin serimizin son bulmacası.

Oldukça zor.

Bakalım bulabilecek misiniz...

Bilmece 20

Eğer iki erkek birbirinin annesiyle evlenirse, oğullarının arasındaki ilişki ne olur?

Yanıt

Birbirlerinin hem yeğeni hem de amcası olurlar.

Diyelim ki, birbirlerinin annesiyle evlenen iki erkeğin ismi Alex ve Ben.

Bu iki evlilikten olan iki çocuğun adı da Sam ve Tom olsun.

Sam'in annesi aynı zamanda Ben'in annesi olur. Bu yüzden anne tarafından kardeş olurlar.

Tom, Sam'in anne tarafından kardeşinin çocuğu olduğu için, Tom Sam'in yeğeni olur.

Ama Sam'in babasının anne tarafından kardeşi Tom olduğu için, Tom aynı zamanda Sam'in amcası olur.

Puzzle St Andrews Üniversitesi'nden J J O'Connor ve E F Robertson tarafından hazırlanmıştır..