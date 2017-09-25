İngiltere basını: Cüretkar Kürtler seslerini duyurmayı planlıyor

Telif hakkı EPA Image caption IKBY Başkanı Mesud Barzani

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün düzenlenecek bağımsızlık referandumu İngiliz basınının dünya haberleri sayfalarında yer aldı.

The Times gazetesine Kerkük'ten yazan Richard Spencer, referandum öncesinde Kerkük'te Peşmerge ile Şii Haşdi Şabi milislerinin tehlikeli bir şekilde birlikte bulunduğunu aktardı.

Kıdemli bir Türkmen politikacı olan Ammar Kahya ile görüşen Spencer, Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi Mühendis'in Mesud Barzani'ye bir mektup yazarak Kerkük'ün dahil edilmemesi durumunda referandumu kabul edeceklerini söylediğini yazdı.

'Rakip aşiretlerin çekişmesi'

Guardian gazetesine Süleymaniye'den yazan Martin Chulov ise Erbil ile Süleymaniye arasındaki siyasi ayrılığa değinen bir haber kaleme aldı. "Kürdistan'daki tarihi oylamaya rakip aşiretlerin çekişmesi gölge vuruyor" başlıklı haberinde Erbil'de Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokratik Partisi'nin, Süleymaniye'de ise Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin güçlü olduğunu aktaran Chulov, "Tarihlerinin dönüm noktasında bile Irak Kürdistanı'nın rakip aşiretleri arasındaki ayrım devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Daily Telegraph gazetesine Erbil'den yazan Josie Ensor İran'ın, müttefiki Irak'tan gelen talep üzerine IKBY'ye hava sahasını kapattığını belirtti.

Orta Doğu'da 30 milyon Kürt'ün yaşadığını ve bunların 5 milyonunun bugünkü referandumda oy kullanacağına dikkat çeken Ensor, bölgeyi izleyenlerin Barzani'nin bu referandumu Bağdat ile pazarlık amacıyla yaptığını düşündüğünü aktardı.

'Cüretkar Kürtler seslerini duyurmayı planlıyor'

Financial Times gazetesine Mesud Barzani'nin memleketi Barzan kentinden yazan Erika Solomon "Cüretkar Kürtler seslerini duyurmayı planlıyor" başlıklı haberinde oylamadan "evet" çıkmasının beklendiğini ancak son güne kadar oylamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerinde soru işaretleri olduğunu aktardı.

Kürt siyasetçilerin referandumun ardından Bağdat ile müzakere etmeden bağımsızlık ilan etmeyeceğini söylediğini belirten Solomon, devlet kurmanın bedelinin ağır olması durumunda IKBY öncesi dönemleri yaşamayan gençlerin devlet olmayı sorgulayabileceğini yazdı.