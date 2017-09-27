Game of Thrones dizisinin 'Jon Snow'u evleniyor

Telif hakkı HBO/SKY Image caption Kit Harington (solda) 'Jon Snow' karakteriyle, Rose Leslie ise 'Ygritte' kararkteriyle biliniyor

Game of Thrones dizisinin yıldızları, 'Jon Snow' karakteriyle tanınan Kit Harington ve 'Ygritte' kararkteriyle tanınan Rose Leslie nişanlandı.

Nişan duyurusu, İngiliz Times gazetesinde yayımlandı.

Çiftin aşkları, 2012 yılında dizinin çekimleri sırasında iki sevgiliyi canlandırırken başlamıştı.

Harington geçen yıl Vogue İtalya dergisine yaptığı açıklamada, dizideki en güzel anılarının 2012 yılında ikinci sezonu çekerken İzlanda'da geçirdiği üç haftalık zaman dilimi sırasında oluştuğunu açıkladı.

Harington "Çünkü ülke güzel, çünkü Kuzey Işıkları büyüleyici ve çünkü orada aşık oldum" demişti.

"Eğer birine ilgi duyuyorsanız ve dizide de bu duygusal çekimi oynuyorsanız, aşık olmak çok kolaylaşıyor."

Leslie şu an ABD televizyon dizisi The Good Fight'ta rol alıyor.

Harington ise Game of Thrones'un çekimlerine başlamadan önce BBC'de yayınlanacak Gunpowder dizisinde ekrana gelecek.