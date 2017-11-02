Hollywood'da bu sefer Dustin Hoffman'a taciz suçlaması

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Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein ve Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'ye yöneltilen taciz suçlamalarının ardından bu sefer oyuncu Dustin Hoffman'a da benzer suçlamalar yöneltildi.

Yazar Anna Graham Hunter, 1985 yılında 17 yaşındaki bir stajyerken Satıcının Ölümü (Death of a Salesman) filminin çekimleri sırasında Hoffman'ın 'poposunu ellediğini ve kendisine cinsel içerikli sohbetler yaptığını' anlattı.

Şu an 80 yaşında olan Hunter, dört defa Hoffman'ın poposunu ellediğini, kendisinin ise her seferinde eline vurarak 'Seni yaşlı adam' dediğini Hollywood Reporter'a yazdığı yazıda kaleme aldı:

"Setin ilk gününde benden kendisine ayak masajı yapmamı istedi, yaptım. Açık bir şekilde flörtüzdü, popumu sıktı, bana benim önümde seksten bahsetti."

Hunter, yaşadıklarını kız kardeşine yazdığı mailinde anlattığını da söyledi.

Bunları müdürüne de anlattığını söyleyen Hunter, 'yapım uğruna bazı fedekarlıklar yapması gerektiği' yönünde bir cevap aldığını ifade etti.

Hoffman özür diledi

Hoffman ise dergiye yaptığı açıklamada özür dilediğini belirterek, "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" dedi.

Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein hakkında çok sayıda kadın oyuncudan peş peşe gelen taciz ve istismar hikâyelerinin ardından cinsel taciz suçlamasının yöneltildiği isimler artıyor.

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"Star Trek: Discovery" dizisinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını anlatmıştı.

ABD'li film yapımcısı Tony Montana, Spacey'nin kendisine Los Angeles'ta bir barda elle sarkıntılık yaptığını iddia etti.

Telif hakkı Reuters Image caption Netflix House of Card dizisinin yapımını durdurduğunu açıkladı

BBC'ye konuşan ve ismini vermeyen bir başka kişi ise 17 yaşındayken tiyatro okulunda tanıştığı ünlü aktörün kendisini New York'taki evine çağırdığını ve burada kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Salondaki koltukta uyandığında Spacey'yi yanında iç çamaşırları ile yatarken gördüğünü açıklayan bu kişi, "Olay sonrası gözyaşlarına boğuldum. Başıma gelenleri anlatmakta zorlanıyordum. Korkmuştum… O ise yanımdan kalktı ve uyumaya gitti." dedi.

Gişe filmlerinin yönetmeni de hedefte

Diğer yandan en son taciz suçlamalarının yöneltildiği isimlerden biri ise Bitirim İkili, X-Men: Son Direniş ve Kızıl Ejder gibi gişe filmlerinin yönetmeni Brett Ratner.

Şimdiye kadar altı kadın Brett Ratner'a taciz suçlaması yöneltti.

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43 yaşındaki oyuncu Natasha Henstridge, 19 yaşındayken Ratner'ın kendisini 'güçlü kollarıyla seks yapmak yönünde zorladığını' söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Olivia Munn ve Natasha Henstridge

Oyuncu Olivia Munn ise 2014 yılında Gün Batarken filminin setini ziyaret ettiği sırada Ratner'ın önünde 'mastürbasyon yaptığını' söyledi.

Ratner ise iddiaları reddediyor.