Almanya, halka açık tuvalet sorununa nasıl çare buluyor?

Halka açık tuvaletler dünyanın çoğu yerinde sorun.

Genellikle pisler, kullanım dışılar ve güvenli değiller.

Almanya bu soruna çözüm bulmuş olabilir.

Yerel yetkililer, bazı kentlerde barlara, kafelere ve restoranlara para ödüyor.

Karşılığında buralardaki tuvaletler halkın kullanımına açılıyor.

Ancak herkes bu durumdan memnun değil.

Bir iş yeri sahibi "Uyuşturucu bağımlıları ve sarhoşlar tuvaletimi kullanıyor. Ödenen para uğraşmaya değmez" diyor.

Uygulama kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler arasında ise oldukça popüler.