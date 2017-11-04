Pornografi içerikli gizli kamera çekimlerinin önüne geçmek isteyen Güney Kore polisi, 'şoke edici' bir yöntem buldu

Etek altını gösteren pornografik videolar Güney Kore'de büyük bir sorun haline geldi.

Polis vatandaşları gizli kaydedilen videoları izlemekten alıkoymak için ilginç bir yöntem buldu.

Pornografi içerikli bir video hazırlattı ve dosya paylaşım sitelerine yükledi.

Videoları açanlar ürkütücü bir kadın görüntüsüyle karşılaşıyor, ardından beliren yazıda "Onu intihara sürükleyen siz olabilirsiniz" deniyor.

Ayrıca polis tarafından sitenin izlendiği uyarısı da yapılıyor.

Polis 'şok terapisi' ile vatandaşların bu videoları izlemeyi bırakmasını umuyor.

Ülkede gizli kamera ile video çekenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Ülkede her yıl binlerce cinsel suçun işlendiği belirtiliyor.