Cinsel tacizle suçlanan New York Şehir Balesi Genel Müdürü istifa etti

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Hakkında sözlü, fiziksel ve cinsel taciz iddiaları olan New York Şehir Balesi Genel Müdürü Peter Martins istifa etti.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, New York Şehir Balesi'nin 30 yıldan uzun süredir yöneticiliğini yapan Martins istifa mektubunda "Görevimi kötüye kullandığım iddialarını reddettim ve reddetmeye devam ediyorum" dedi.

İsimsiz gönderilen bir mektupta kendisine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltilmesi üzerine, Martins hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ardından New York Şehir Balesi'nde hâlâ çalışmakta olan beş dansçı, Amerikan New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Martins'i 1990'lı yıllardan bu yana "fiziksel ve sözlü tacizde bulunmakla" suçlamışlardı.

New York Şehir Balesi'nde Peter Martins'e yönelik soruşturma sürüyor.

'Eski ve yeni dansçılar farklı şeyler söylüyor'

New York Times gazetesi ise Peter Martins'in istifasının New York Şehir Balesi ve Okulu'nda daha fazla karışıklık yaratabileceğini yazdı.

Gazetenin soruşturma kapsamında görüştüğü 24 eski kadın ve erkek dansçı, Martins'in sindirme politikası izlediğini, bunun da pek çok sanatçının kariyerine zarar verdiğini söyledi.

Martins ayrıca bazı dansçılarla cinsel ilişkide bulunmak için "gücünü kullanmakla" suçlandı.

Gazeteye konuşan yeni dansçılar ise suçlamaların eski dansçılardan geldiğini hatırlatarak, Martins hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

New York Metropolitan Operası'nın 40 yıldır müdürlüğünü yapan James Levine, taciz iddiaları üzerine Aralık ayında görevden alınmıştı.

Montreal Senfoni Orkestrası'nın şefi Charles Dutoit da kadın bir müzisyenin şikayetinin ardından görevden uzaklaştırılmıştı.