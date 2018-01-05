Apple: Tüm iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar yeni güvenlik açıklarından etkilendi

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Apple, Tüm iPhone, iPad ve Mac bilgisayarların yeni keşfedilen Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açıklarından etkilendiğini açıkladı.

Bununla birlikte Apple, bu açıkların istismar edildiğine dair henüz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Hafta içinde teknoloji şirketleri, hackerların neredeyse tüm bilgisayarlardan veri çalmasına yol açabilecek bir açığı kapatmaya çalıştıklarını açıkladı.

Aylardır üzerinde çalışılıyor

Google araştırmacıları tarafından yapılan duyuruda dünyanın en yaygın işlemci markaları olan Intel, AMD ve ARM'nin ürettiği işlemcilerde ciddi güvenlik açıkları bulunduğu belirtildi.

Bu açığa sahip işlemcilerin bir kısmı 1995'ten beri piyasada bulunuyor.

Şirketlerin bu sorundan aylardır haberdar olduğu ve sorun kamuoyuyla paylaşılmadan önce çözmek için çaba sarf ettiği açıklandı.

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Ancak uzmanlar, güncellemelerin işlemci hızlarını yüzde 30'a varan oranlarda azaltabileceğini belirtiyor.

Apple, hali hazırda bazı yamalar yayımladığını belirtti.

Bununla birlikte bu açıkların istismar edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Uzmanlar, sadece güvenilir kaynaklardan program indirilmesini öneriyor.

Mac kullanıcılarının cihazları ve işletim sistemlerinin, diğer kullanıcılara, örneğin Android telefonlar ve Microsoft işletim sistemi kullananlar, kıyasla güvenlikle ilgili daha az korumasız olduğu düşünülüyor.

Ancak Meltdown ve Spectre açıkları tüm modern bilgisayarlarda bulundu.

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İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, bu açığın henüz bir saldırıda kullanıldığına yönelik herhangi bir bulgu bulunmadığını duyurdu.

Güvenlik açığı, işlemcilerin işlediği bilgileri bir yerden diğerine taşırken hackerlar tarafından görülebilmesine yol açma ihtimali taşıyor.

Google'dan Android telefonlar için güncelleme açıklaması

Apple'ın açıklamasında, "Bütün Mac sistemleri ve iOS cihazları (güvenlik açıklarından) etkilendi. Ancak şu anda kullanıcıları atkileyen bir istismar olup olmadığı bilinmiyor.

"Bu sorunlar tüm modern işlemciler için geçerli ve neredeyse tüm bilgisayar cihazları ve işletim sistemlerini etkiliyor."

Apple, iPhone ve iPad işletim sistemleri (İos 11.2) ile MacBook ve İMac işletim sistemlerinin (10. 12.2) güncellemelerinde Meltdown'a karşı halihazırda bir yama hazırladığını belirtti.

Spectre'a karşı yamalarınsa 'önümüzdeki günlerde', web tarayıcısı Safari'nin güncellemesi formuyla yayımlanacağı belirtildi.

Google ve Microsoft da, açıklarla ilgili açıklama yapmıştı.

Google, Android işletim sisteminin son sürümünde bu güvenlik açığının kapatıldığını, Gmail'ın da güvende olduğunu belirtti. Şirket Chromebook bilgisayarlar ve Chrome internet tarayıcısı için bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.

Microsoft ise birçok hizmet alanındaki sorunların çözüldüğünü aktarıyor.