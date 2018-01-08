Radiohead, Creep şarkısını çaldığı gerekçesiyle Lana Del Rey'e dava açtı

Telif hakkı Getty Images Image caption Lana Del Rey ve Radiohead'den Thom Yorke

Pop yıldızı Lana Del Rey, Creep şarkısının bazı kısımlarını çaldığı gerekçesiyle Radiohead tarafından kendisine dava açıldığını açıkladı.

Lana Del Rey'in Get Free şarkısının Creep'ten çalıntı olduğu için dava açıldığı söylentisi hafta sonu müzik camiasında yayılmıştı.

Pazar akşamı konuyla ilgili bir Tweet atan Lana Del Rey, davayı doğruladı ve Radiohead'e şarkı gelirinin yüzde 40'ını önermesine rağmen "insafsız" avukatların gelirin tamamını istediğini söyledi.

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Öte yandan Radiohead'in Creep şarkısının yayınlanmasının ardından The Hollies, şarkının The Air That I Breathe'ten çalıntı olduğunu öne sürerek dava açmış ve kazanmıştı.

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O tarihten beri Radiohead'in Pablo Honey albümünde Creep'in yazarları kısmında The Hollies üyeleri Albert Hammond ve Mike Hazlewood şarkının yazarı olarak gözüküyor ve şarkı gelirlerinin yarısı onlara ödeniyor.

Müzisyen Owen Pallett, Radiohead'in yönelttiği suçlamaların şarkının akor yürüyüşündeki benzerliklerden kaynaklandığını söylüyor.

Fakat Pallett göre bu davanın "Radiohead üyelerinin oturup benzer şarkılara dava açması nedeniyle değil, avukatların avukatlıklarını yapması nedeniyle" açılmış olabileceğini de ekliyor.

@LanaDelRey tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 Ocak 2018

"Şarkımda Creep'ten ilham almadığımı biliyorum ama Radiohead böyle düşünüyor ve şarkı gelirinin tamamını istiyor. Önceki aylarda şarkının yüzde 40'ını kendilerine önerdim ama kabul etmediler. Avukatları insafsızdı, o yüzden mahkeme karar verecek."

Lana Del Rey pazar günkü konserinde seyircilere "mahkemede ne olursa olsun" şarkıdaki olumsuzluğu reddetme ve daha pozitif düşüncelere sahip olma fikrinin arkasında olduğunu söyledi:

"Bu şarkı albümün yeni baskılarında olmasa bile yazdığım hisler için çabalamaya devam edeceğim."

Radiohead konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

2015 yılında müzisyen Marvin Gaye'in mirasçıları, Blurred Lines adlı şarkılarında Gaye'in Got to Give It Up şarkısını çaldıkları nedeniyle Pharrel Williams ve Robin Thicke'e dava açmış, 7,4 milyon dolar kazanmıştı.