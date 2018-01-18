'O gün ne giyiyordun?'

Tecavüz mağdurlarına karakolda ve mahkemede yöneltilen bu soruya, Brüksel'de açılan bir sergi meydan okuyor.

"Benim suçum mu?" başlıklı sergide mağdurların tecavüze uğradığı sırada üzerlerinde olan kıyafetlerin benzerleri ve mağdurlardan notlar yer alıyor.

Molenbeek semtindeki sergi, cinsel şiddete dair farkındalık yaratma amacı taşıyor.

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