Haber-video: Osman Kaytazoğlu

"Zaman, kalbini yitirmiş bir kuş gibi uçuyor. Olup biten beni bazen acı acı güldürüyor, bazen susturuyor. Ama hep çizecek bir sözüm var. Şaşırmaktan vazgeçmediğim için olmalı. 'Belki beraber hayret ederiz hayata' diye umuyorum. Aynı toprakta yaşıyoruz, aynı kuşlara bakıyoruz sonuçta."

Lale Temelkuran, İstanbul Kadıköy'deki ARTEV Sanat Galerisi'nde 20 Şubat'a kadar açık olacak 24. kişisel sergisini yukarıdaki sözlerle anlatıyor.

Kuşlar, balıklar… Yakalanamayan, tutulamayan canlılar Temelkuran'ın yarattığı masalsı tablolarda yine en öndeki figürler olarak göze çarpıyor.

Kadınların öğrenciliğinden beri konusu olduğunu anlatan Temelkuran, "Belki de en yakından bildiğim içindir. Kadınların üretici yanı, direnmeye hazır olmaları ve kalplerindeki bir şeyleri var etmenin heyecanı… Çünkü var ettikleri her şey tükeniyor" sözleriyle anlatıyor.

'Kuş Kadınların Ülkesi'

'Kuş Kadınların Ülkesi' neresi diye sorduğumuzda "Bu ülke aslında dünya gibi. Evrensel bir şey gibi geliyor. Bakıyorsunuz İrlanda'da, Filistin'de, Amerika'da, Venezuela'da, Küba'da… Ama Orta Doğu galiba bu konuda daha hüzünlü. Ve olanlarla ilgili bir çıkış yolu bulmak için söylenenler hiçbir kadını mutlu etmiyor" karşılığını veriyor.

Dünyaya kadınların hâkim olması halinde savaşların olmayacağını düşünüyor Temelkuran, "Çünkü kadın yok edici değildir. Var edicidir" diyor.

Türkiye'deki kadınların durumuyla ilgili olarak ise, "Kadınların hiçbir şekilde sesinin çıkmadığı bir ülke burası" derken şunları söylüyor: "Davranış olarak Türkiye'deki kadınların yeri belirlenememiş gibi. Birbirimize yaklaşamadık. Birbirimizin dertleriyle yüzde 100 bir arada olamadık".