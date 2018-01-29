Günde bir sigara dahi kalp krizi riskini artırıyor

Telif hakkı Getty

Günde sadece bir sigara içen kişilerde dahi kalp hastalıkları riskinin hiç sigara içmeyenlere oranla yüzde 50 daha fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Tıp Dergisi'nin (BMJ) yürüttüğü bir araştırmaya göre, içilen sigara adedinde güvenli bir sayı bulunmuyor.

Ancak araştırmacılar sigarayı azaltan kişilerin ileride sigarayı tamamen bırakma oranının daha yüksek olduğunu da vurguluyor.

Sigara kaynaklı ölümlerde başı çeken kanser değil, kalp hastalıkları. Sigara nedeniyle yaşanan erken ölümlerin yüzde 48'i kalp hastalıkları nedeniyle meydana geliyor.

BMJ, sigarayla ilgili yürütülen toplam 141 araştırmanın sonuçlarını inceledi ve günde bir paket sigara içen her 100 kişiden 7'sinin kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Telif hakkı Getty Images

'Tamamen bırakılmalı'

Sigara sayısını günde bir sigaraya kadar düşüren kişilerde dahi her 100 kişiden 3'ü kalp krizi riskiyle karşı karşıya.

Araştırmacılar, günde bir sigara içen erkeklerin kalp hastalıkları yaşama olasılığının hiç sigara içmeyenlere kıyasla yüzde 48 daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Kadınlar için bu oran yüzde 57'ye kadar çıkıyor.

Araştırmanın direktörü UCL Kanser Enstitüsü'nden Profesör Allan Hacksaw, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Tiryakilerde içilen sigara sayısını azaltma trendi var. Bunun iyi sonuç vereceğini umuyorlar. Kanser konusunda evet daha az sigara riskleri azaltıyor. Ama sigara nedenli ölümlerde başı çeken kalp hastalıkları için aynı durum söz konusu değil" diyor.

Hacksaw, daha uzun yaşamak isteyen sigara tiryakileri için tek seçeneğin sigarayı tamamen bırakmak olduğunu vurguluyor.