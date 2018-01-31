Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının en güzel fotoğrafları

Telif hakkı AFP

ABD'de ve Güneydoğu Asya ülkelerinde insanlar bugün oldukça ender rastlanan ve aynı anda gerçekleşen üç gökyüzü olayını izlemek için toplandı.

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması denen bu gökyüzü olayını NASA canlı yayınladı.

Ay 152 yıl sonra ilk kez bugün her zamankinden daha parlak bir renge büründü ve hafif kırmızı gözüktü.

Ay aynı zamanda bugün Dünya'ya en yakın halini alıyor. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Bu nedenle "süper ay" deniyor.

Süper Ay, aynı zamanda Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya ise "kanlı ay" deniyor.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olması sebebiyle de "mavi ay" ismini alıyor.

Telif hakkı AFP Image caption ABD'nin Los Angeles kentinde bir kişi fotoğraf için poz veriyor

Telif hakkı AFP Image caption Güneydoğu Asya ülkesi Burma (Myanmar) da Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının ner bir şekilde izlenebildiği yerlerden oldu

Telif hakkı AFP Image caption Bir başka Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Süper Mavi Kanlı Ay tutulması bu şekilde görüldü

Telif hakkı Reuters Image caption Süper Mavi Kanlı Ay, Singapur'un başkentindeki dönmedolabın yakınında görülüyor

Telif hakkı EPA Image caption Yangon, Burma

Telif hakkı AFP Image caption ABD'de Süper Mavi Kanlı Ay yerel saatle 03:48'de başladı. Batı yakasında olanlar daha şanslıydı.

Telif hakkı AFP Image caption Kudüs

Telif hakkı EPA Image caption Çin'in başkenti Pekin'deki gözlemevinin dışında yaklaşık 400 kişi büyük teleskoplarla bu doğa olayını gözlemleyebilmek için sıraya girdi

Telif hakkı EPA Image caption Süper Ay Washington'dan böyle görüntülendi

Telif hakkı AFP Image caption Hong Kong, Çin

Türkiye'de 18.34'te bu gökyüzü olayı kısmen dahi olsa görülebilecek.