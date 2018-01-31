Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının en güzel fotoğrafları

  • 31 Ocak 2018
Ay Telif hakkı AFP

ABD'de ve Güneydoğu Asya ülkelerinde insanlar bugün oldukça ender rastlanan ve aynı anda gerçekleşen üç gökyüzü olayını izlemek için toplandı.

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması denen bu gökyüzü olayını NASA canlı yayınladı.

Ay 152 yıl sonra ilk kez bugün her zamankinden daha parlak bir renge büründü ve hafif kırmızı gözüktü.

Ay aynı zamanda bugün Dünya'ya en yakın halini alıyor. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Bu nedenle "süper ay" deniyor.

Süper Ay, aynı zamanda Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya ise "kanlı ay" deniyor.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olması sebebiyle de "mavi ay" ismini alıyor.

Bir kişi fotoğraf için poz veriyor. Los Angeles, ABD Telif hakkı AFP
Image caption ABD'nin Los Angeles kentinde bir kişi fotoğraf için poz veriyor
Kumal, Burma Telif hakkı AFP
Image caption Güneydoğu Asya ülkesi Burma (Myanmar) da Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının ner bir şekilde izlenebildiği yerlerden oldu
Cakarta, Endonezya Telif hakkı AFP
Image caption Bir başka Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Süper Mavi Kanlı Ay tutulması bu şekilde görüldü
Singapur, Singapur Cumhuriyeti Telif hakkı Reuters
Image caption Süper Mavi Kanlı Ay, Singapur'un başkentindeki dönmedolabın yakınında görülüyor
Yangon, Burma Telif hakkı EPA
Image caption Yangon, Burma
Los Angeles, ABD Telif hakkı AFP
Image caption ABD'de Süper Mavi Kanlı Ay yerel saatle 03:48'de başladı. Batı yakasında olanlar daha şanslıydı.
Kudüs Telif hakkı AFP
Image caption Kudüs
Pekin, Çin Telif hakkı EPA
Image caption Çin'in başkenti Pekin'deki gözlemevinin dışında yaklaşık 400 kişi büyük teleskoplarla bu doğa olayını gözlemleyebilmek için sıraya girdi
Süper Ay Washington'dan böyle görüntülendi Telif hakkı EPA
Image caption Süper Ay Washington'dan böyle görüntülendi
Hong Kong, Çin Telif hakkı AFP
Image caption Hong Kong, Çin

Türkiye'de 18.34'te bu gökyüzü olayı kısmen dahi olsa görülebilecek.

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