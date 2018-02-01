Fotoğraflarla: Dünyanın dört bir yanından Süper Mavi Kanlı Ay tutulması

  • 1 Şubat 2018

Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, nadiren rastlanan Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasını kaydetmek için deklanşörlere bastı.

  • Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, nadiren rastlanan Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasını kaydetmek için deklanşörlere bastı. Fotoğraf Tayland'ın Bangkok kentinden Reuters

    Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, nadiren rastlanan Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasını kaydetmek için deklanşörlere bastı. Fotoğraf Tayland'ın Bangkok kentinden

  • Moon, pictured large and reddish in tone, above Hull apartments in Yorkshire, UK PA

    Bu fotoğraf ise Danny Lawson, tarafından İngiltere'nin Hull kentinde çekildi

  • Süper Ay esnasında Ay dünyaya en yakın noktasında oluyor, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Fotoğraf Myanmar'dan EPA

    Süper Ay esnasında Ay dünyaya en yakın noktasında oluyor, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Fotoğraf Myanmar'dan

  • Tutulmanın kanlı olmasının nedeni ise dünyanın atmosferinden geçen ışıkların Ay yüzeyine kırmızı bir tonda düşmesi. Bu ton, ABD'nin New York kentinde çekilen bu fotoğrafta belli oluyor EPA

    Tutulmanın kanlı olmasının nedeni ise dünyanın atmosferinden geçen ışıkların Ay yüzeyine kırmızı bir tonda düşmesi. Bu ton, ABD'nin New York kentinde çekilen bu fotoğrafta belli oluyor

  • ABD'nin Batı yakasındaki San Francisco'da ay binaların arasından doğarken AFP/Getty

    ABD'nin Batı yakasındaki San Francisco'da ay binaların arasından doğarken

  • Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor AFP

    Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor. Tutulma Endonezya'dan böyle görüldü

  • Ay'ın kırmızı gözükmesini sağlayan etki ile günbatımlarının kırmızı gözükmesini sağlayan etki, aynı atmosfer etkisi EPA

    Ay'ın kırmızı gözükmesini sağlayan etki ile günbatımlarının kırmızı gözükmesini sağlayan etki, aynı atmosfer etkisi. Fotoğraf ABD'nin California eyaletinden

  • Norveç'in ile Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard adalarında tutulma böyle görüntülendi AFP/getty

    Norveç'in ile Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard adalarında tutulma böyle görüntülendi

  • İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul's Katedrali'nde ise süper ayın kansız hali vardı. Tutulma İngiltere'den izlenemedi Getty Images

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul's Katedrali'nde ise süper ayın kansız hali vardı. Tutulma İngiltere'den izlenemedi

  • İspanya'nın başkenti Madrid'de yükselen ayı Mehdi Amar görüntüledi Mehdi Amar

    İspanya'nın başkenti Madrid'de yükselen ayı Mehdi Amar görüntüledi

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