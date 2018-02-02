Japonya'nın 90 yaşındaki Instagram fenomeni Kimiko Nishimoto ile tanışın.

Kimiko'nun bir fotoğraf makinesi bir de çok komik bir eğlence anlayışı var.

Özçekim fotoğrafları o kadar çok beğeniliyor ki, bir anda Instagram fenomeni haline geldi.

Düzenli olarak iki ay önce fotoğraflarını paylaşmaya başladığından beri 41 bin takipçi kazandı.

Yaşadığı kentte sergisi bile açıldı.

Sergiye yoğun ilgi onu şaşırttı.

Kimiko, fotoğraf çekmeyi o kadar çok seviyor ki, yatalak olsa bile kamerasını bırakmayacağını söylüyor.