Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

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ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yeni portrelerinin takdim töreni Pazartesi günü Ulusal Portre Galerisi'nde gerçekleşti.

Barack Obama törende kulakları ve beyaz saçlarıyla dalga geçti, eşinin ise çekiciliğini övdü.

Obama ayrıca "Bildiğim kadarıyla aile ağacımdaki kimsenin portresi yapılmadı" dedi.

Böyle bir onura erişmeye en yakın yıllık fotoğrafının yayımlandığı zaman olduğu espirisini de yaptı.

Barack Obama eşinin portresini yapan Amy Sherald'a "Sevdiğim kadının zarafetini ve güzelliğini ve zekasını ve sempatikliğini ve çekiciliğini bu kadar harika bir şekilde yakaladığınız için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Barack Obama kendi portresini yapan Kehinde Wiley ile de şakalaştı.

Obama "Daha az beyaz saç olsun diye pazarlık yaptım ancak Kehinde'nin sanatındaki dürüstlük istediğimi yapmasına izin vermedi" dedi.

"Daha ufak kulaklar istedim ama bunda da başarısız oldum" diye ekledi.

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Michelle Obama ise törende yaptığı konuşmada, portrenin gelecek yıllarda siyahi kız çocukları üzerinde bir etki bırakmasını umduğunu söyledi.

"Kafalarını kaldırıp bakacaklar ve kendileri gibi görünen birinin resmini, bu büyük Amerikan kurumunda asılı görecekler" dedi.

"Onların hayatlarında ne tür bir etki yapacağını biliyorum, çünkü bem de o kızlardan biriydim."

Telif hakkı Getty Images Image caption Sanatçılar Kehinde Wiley (solda) ve Amy Sherald

Portreler, Ulusal Portre Galerisi'ndeki ABD başkanları portre koleksiyonuna eklenecek.

Kehinde Wiley ve Amy Sherald, Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenmek üzere bir başkanın ya da 'first lady'nin portresini yapmak için görevlendirilen ilk siyahi sanatçılar.

Ulusal Portre Galerisi'nin ABD Başkanlarının portrelerini yaptırması, Başkan George H.W. Bush ile başladı. Diğer portreler ya hediye geldi, ya açık artırmalarda satın alındı ya da başka yollarla edinildi.