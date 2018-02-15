2018'de sualtının gizemli dünyasını görüntüleyen en iyi fotoğraflar

Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma askeri araçlarının içinde olduğu gemi enkazından çektiği bu panaromik fotoğrafla, 2018'in Sualtı Fotoğrafçısı seçildi.

Mısır'daki Ras Muhammed Milli Parkı'nın açıklarından çekilen bu fotoğraf, dünya çapındaki fotoğrafçıların yarışmaya gönderdiği 5 bin fotoğraf arasından birinci seçildi.

Telif hakkı Tobias Friedrich/UPY 2018

Fotoğrafta, asker balıkları, S.S. Thistlegorm gemisinin batığında yosun tutmuş Norton 16H motosikletlerin üzerinde yüzerken görülüyor.

"Kafamda bu görüntü birkaç yıldır vardı, ancak hepsini tek bir fotoğrafa sığdırmak imkansız, çünkü batığın içinde bu manzarayı tek bir karede toplayacak fotoğrafı çekmek için yeterli alan yok" diyor Friedrich.

"Bulduğum çözüm bir dizi fotoğraf çekerek, bunları panaroma olarak birleştirmekti."

Jüri Başkanı Peter Rowlands, "Bu, mümkün olan en fazla oranda büyütülüp bakılması gereken çok olağandışı bir kare. Sanatsal yeteneği bu tür bir görüntüyü hayal edebilmek, teknik olarak yeteneği ise o fotoğrafı çekebilmek" dedi.

Grant Thomas, 'Yılın İngiliz Fotoğrafçısı' ünvanını aldı. Fotoğrafı, 'Aşk Kuşları' isimli kuğuları gösteren fotoğrafı, İskoçya'nın Lomond Gölü'nde çekildi.

Gölün sularında bekleyen Thomas, sabrının karşılığını almış.

"Kuğular yemek arıyorlardı. Tek yapmam gereken bu mükemmel senkronizasyon anı için beklemekti."

Telif hakkı Grant Thomas/UPY 2018

Yarışmada 11 kategori vardı. Fotoğrafçılar Makro, Geniş Açı, Batık Fotoğrafçılığı gibi alanların yanı sıra İngiltere sularında çekilen fotoğraflar için de üç ayrı kategoride yarıştı.

Telif hakkı ManBd UiDive/UPY 2018 Image caption Abdul Rahman Jamaludin'in deniz sümüklü böceklerini çektiği fotoğrafta, arkada sürpriz bir şekilde mürekkep balığı belirmiş.

Telif hakkı Tony Stephenson/UPY 2018 Image caption Tony Stephenson, İngiltere'de dalış yapmak için popüler bir taş ocağında bu turnabalıklarını yakalamayı başarmış.

Telif hakkı Greg Lecoeur/UPY 2018 Image caption Bir balina gözetleme pozisyonu aldığında, sudan dik bir şekilde çıkar ve o şekilde bir süre kalır. Greg Lecoeur, bu kambur balinayı göğüs yüzgeci kameraya dönükken yakalamış.

Telif hakkı SHANE GROSS/UPY 2018 Image caption Shane Gross'un fotoğrafı, deniz atlarının yoğun olarak bulunduğu bir gölette çekildi. Yine de bu üçünü birlikte, arkadan ışık vurduğu bir sırada ve planktonlarla çevriliyken yakalayabilmesine şaşırdı.

Telif hakkı Fan Ping/UPY 2018 Image caption Köpek balıklarının davranışlarını inceleyen Cristina Zenato, Bahamalar'da 24 yıldan uzun bir süredir Karayip resif köpek balıklarını inceliyor. Onunla köpek balıkları arasındaki özel bağ, onlara yaklaşmasını sağlıyor. Bu inanılmaz fotoğrafı çekmesi de bu şekilde mümkün olmuş.

Telif hakkı Songda Cai/UPY 2018 Image caption Songda Cai, yılan balıklarıyla birçok kez karşılaşmış olsa da, bu yılan balığının sarmal halindeki vücudunun arasından kameraya doğru baktığı bu fotoğraf onun en çok sevdiği.

Telif hakkı Scott Gutsy Tuason/UPY 2018 Image caption Bir balık kendisini bir denizanasının gövde ile dokunaçları arasına sıkıştırmayı başarmış ve ikisi birlikte hareket ediyorlarmış. Scott Gutsy Tuason, 20 fotoğraf çektikten sonra onları kendine döndürmeyi başararak bu muhteşem fotoğrafı çekmiş.

Telif hakkı Filippo Borghi/UPY 2018 Image caption Bu avlanan karabatak fotoğrafını çekmek, Filippo Borghi'nin Tokyo'daki Izu Yarımadası'nda sabah 05:00'ten 08:00'e kadar sığ sularda kalmasını gerektirmiş.

Telif hakkı Tanya Houppermans/UPY 2018 Image caption Tanya Houppermans'ın bu kaplan köpek balığını çekebilmesi için, etrafındaki milyonlarca ufak balıkla sırtüstü yüzmesi gerekmiş. Kaplan köpek balığıyla birlikte suda ilerledikçe, etrafındaki balıklar kenara çekilmiş, bu fotoğrafı çekmesine olanak sağlamış.

Telif hakkı Simone Matucci/UPY 2018 Image caption Bu kambur köpek balıkları Simon Matucci ve eşi dalarken, Tonga'nın Haʻapai Adaları'nda yüzüyorlardı. "Bu bütün hayatım boyunca karşılaştığım muhtemelen en inanılmaz ve vahşi şeydi" diyor.

Telif hakkı Mike Korostelev/UPY 2018 Image caption Rusya'daki Kurile Gölü'nde yoğun oranda ayı bulunuyor. Mike Korostelev'in uzaktan fotoğraf çekmesine imkan sağlayan makinesini bu sığ sulara yerleştirmesinin nedeni de bu. Böylece somon avlayan bu ayıyı inanılmaz yakından çekebilmiş.

Telif hakkı Borut Furlan/UPY 2018 Image caption Borut Furlan, deniz sularında yüzen ve yansımaları durgun suya vuran bu timsahların fotoğrafını Küba'da çekmiş.

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