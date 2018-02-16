Image caption Moran Cerf

Beyinlerimiz biz farkına bile varmadan birbirleriyle konuşuyor olabilir mi?

Olabilir. En azından ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Dr. Moran Cerf'in beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine yaptığı çalışmalara göre durum böyle.

Cerf, on yılı aşkın süredir insanların karar alma süreçlerini inceliyor.

Sadece sinyallerin iletimini değil, ayrıca insanların farklı uyaranlara tepkiler verirken hangi beyin bölgelerinin faaliyete geçtiğini gösteren beyin röntgenlerini kullanarak.

İnsanlar birlikte zaman geçirmeye başladıklarında, beyin dalgalarının benzer görünmeye başladığını buldu. Hatta bazı vakalarda birebir aynı bile olabiliyor.

BBC İspanyolca Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde, her iki beyinde de uyum oluşuyor" diyor.

Elektrik sinyallerinin senkronizasyonu

Cerf'in çalışmalarından birinde, bazı film özetlerini izleyen insanların beyinleri aynı faaliyet kalıplarını gösterdiler - bir nevi elektrik senkronizasyonu. Bu da bilgisayar ekranında izlendi.

Image caption Bilim insanları karar almada faal olan beynin bölgelerini gözlemleyebiliyorlar

"Sadece iki hafta sonra, aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve sadece birbiriyle konuşan iki kişi; dil, duygu ve bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar."

Bu yüzden, akademisyene göre, hayatta alabileceğiniz en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek.

"Yakınınızdaki insanların, bir kişinin farkına varabileceğinin veya açıklayabileceğinin ötesinde, sizin gerçekliğiniz üzerinde bir etkisi var. Bu etkilerden biri onlarla benzer hale gelmeniz" diyor Cerf.

"Eğer kötü bir partneriniz varsa ve bu kişiyle 10 yıl geçirirseniz, bu kararın hayatınızda önemli bir etkisi olacak."

Hikayeleri nasıl oluştururuz?

Seçimlerimizin kişisel tatmin seviyesini nasıl etkilediğiyle ilgili çalışmalarında, Cerf belirli bir anda alınan kararları, bunları uzun dönemde nasıl hatırladığımız ve bu kararları diğer insanlarla nasıl karşılaştırdığımız gibi bir dizi faktörü analiz ediyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Beyin dalgalarımız birlikte vakit geçirdiğimiz insanlarınkine benzer hale gelebilir

Nörologlar, bazı insanların hikaye oluşturmada ya da aldıkları kararlarla ilgili kendilerine olumlu hikayeler anlatmada çok başarılı olduklarını söylüyor.

"Gerçekten çok kötü tecrübeler yaşamış insanlar var ama beyinlerini kullanarak onları yorumlamak için hâlâ inanılmaz yollar bulabiliyorlar. Bir tecrübeyi sentez etmek için farklı bir yol."

En iyi araç

Peki bunu yapabilmesi için beynimizi nasıl eğitebiliriz?

Telif hakkı Getty Images Image caption Bazı insanlar anıları ve tecrübeleri pozitif yorumlama kabiliyetine sahip

"Daha önce bunu yapmamışsanız, gerçeği farklı şekilde yorumlamaya başlamak zor olabilir. En kısa yol kendinizi bu kabiliyeti olan insanlarla çevrelemek" diyor Cerf.

"Eğer onlarla vakit geçirirseniz kendinizi daha tatmin olmuş hissedeceksiniz. Dünyayı benzer şekilde görmeye başlayacaksınız" diyor.

"Ve bu her halükarda olacak. Bunu bilinçli şekilde yapmanıza gerek yok. Beyin uyumunun avantajı bu."