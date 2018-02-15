Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik ki geri alalım

Telif hakkı AFP

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'ye Washington'dan herhangi bir ağır silah desteği verilmediğini söyledi.

Tillerson, "Geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti neden önemli?

Türkiye, ABD'nin IŞİD'le mücadele için YPG'ye verdiği silahları geri alması gerektiğini söylüyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Tillerson'un bugün Ankara'ya giderek Türkiye hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.

Telif hakkı AFP Image caption Türkiye'nin 2017'de Suriye'denin kuzeydoğusundaki YPG hedeflerine saldırısı sonrasında ABD askerleri bölgede böyle poz vermişti

Rakka operasyonu öncesi silah yardımı hızlanmıştı

2017'nin yaz aylarında ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD'nin desteğiyle IŞİD'in Suriye'deki en önemli merkezi olan Rakka'ya yönelik bir operasyon başlatmıştı.

Operasyon öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın SDG'ye silah yartdımı konusuna onay verdiği açıklanmış, SDG'ye ve SDG bünyesinde bulunan YPG güçlerine verilen silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler yer aldığı aktarılmıştı.

ABD'den yapılan açıklamalarda, verilen tüm silahların seri numaralarının kayıt altında tutulduğu da ifade edilmişti.

Bugüne kadar adlarını gizli tutarak basına konuşan ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre YPG'ye verilen silahlar içinde makineli tüfekler ve zırhlı araçların yanı sıra mühendislik ekipmanları, havan topları, omuzdan ateşlemeli silahlar ve bunlara ait mühimmatlar da bulunuyor.

Türkiye ise bu kararı sert bir dille eleştirmiş ve bu "destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını" söylemişti. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi 'terör örgütü' olarak nitelendiriyor.

ABD ise her ne kadar PKK'yı 'terör örgütü' olarak kabul etse de, YPG'nin PKK'dan farklı bir oluşum olduğunu savunuyor.