ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Lewis Hine'ın arşivindeki 24 fotoğraf New York'ta açık artırmayla satılıyor. Fotoğraflar, New Yorklu fotoğrafçı Isador Sy Seidman'ın koleksiyonunun parçasıydı.

ABD'li sosyolog Hine, 20. yüzyılın en önemli belgesel fotoğrafçılarından biri. Zira o dönem, fotomuhabirlik ve belgesel kavramları henüz görsel iletişime lugatına girmemişti. Hine, inandığı sosyal hak mücadeleleri için bir araya getirdiği kelimeler ve fotoğraf karelerinden oluşan projelerine 'foto hikâyeler' diyordu.

Hine'ın kariyeri boyunca çektiği fotoğraflar Kuzey-Güney Caroline, New York ve Pittsburgh'da yoksul, çalışan işçi kesime odaklanııyor.

Telif hakkı COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIES Image caption 1921'de elektrik santralındaki buhar pombasında çalışan bir teknisyen. Fotoğraf yaklaşık 80 bin dolara satıldı.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption New York'uk Doğu Yakası'nda sıcak bir gün, 1908.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Bir anne ve çocuğu, Ellis Adası, 1907.

Hine projelerine yıllarını adadı. Fotoğraflarında, itibar, şefkat ve merhameti konu edindi. 1904 yılında Ellis Adası'na varan göçmenleri çekmeye başladı.

Amacı, New Yorkluların genellikle korktukları bu yeni genel ailelerin de 'insan olduğunu' göstermekti.

Hine, fotoğrafını çekmek istediği ailelerden izin aldıktan sonra flaşını patlatıyor ve bu kareleri kaydediyordu.

Telif hakkı COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIESs Image caption Valiz odasında bir İtalyan aile, Ellis Adası, 1905.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption New York'un Doğu Yakası'nda öğle vakti, New York, 1912.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Ellis Adası'nda Slav bir göçmen, 1907.

Hine, sosyal yardımlaşma dernekleri, yayınevleri ve kurumlar tarafından görevlendiriliyordu. En çok bilinen projeleri arasında Empire State Binası'nın inşasında çalışan işçileri çektiği fotoğrafların olduğu proje yer alıyor.

Hine, 1908'de Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi'nin fotoğrafçısı olduğunda fabrikalarda, değirmenlerde ve atölyelerde çalışan çocukları çekti. Bu kareler daha sonra çocuk istismarını karşı mücadele kanıt olarak kullanıldı.

Fabrikalarında, değirmenlerde çocukları çalıştıran işverenlerin tepkisini çekince, güvenlik endişesiyle işe farklı kılıkta gitmeye başladı. Birçok defa çalışmalarından dolayı tehdit aldı.

Fotoğrafları sayesinde ABD'de çocuk işçiliği yasalarında düzenlemeye gidildi. Fotoğrafları, 20. yüzyılda işçilerin çalışma şartlarını ve göçmenlerin durumunu anlatan belgelesele dönüştürüldü.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Empire State Binası'nda çalışan bir işçi, 1930-31.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Carolina'da pamuk fabrikasında çalışan bir çocuk işçi, 1908.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Yapak çiçekler, New York, 1912.

Telif hakkı Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Pensilvanya'da kömür kırma işçisi, 1912.

Tüm fotoğraflar Swann Auction Galleries'e aittir.