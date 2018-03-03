Kuzey Kore: Günlük yaşama dair objeler Londra'da sergileniyor

Geleneksel Arirang oyunlarına bir bilet. Bu oyunlar vatanseverliği ve Kim ailesini kutlamak için yapılıyor. Oyunlarda binlerce sporcu mücadele ediyor, dansçı ve jimnastikçilerin performansları da oluyor. Oyunların ismi Kuzey ve Güney Kore'de popüler olan bir halk şarkısından geliyor.