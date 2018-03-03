Kuzey Kore: Günlük yaşama dair objeler Londra'da sergileniyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir sergi, Kuzey Kore'de günlük yaşama dair objeleri bir araya getiriyor.
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BBC
1981 tarihli bu posterde 'Balıkçılık endüstrimizi yeniden canlandıralım!' yazıyor. Kuzey Kore'de balıkçılık endüstrisi oldukçe gelişmiş, ancak uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülke deniz ürünlerini yurt dışına satamıyor.
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Getty Images
Kuzey Kore'deki ayrıcalıklı sınıflara devletin bastığı çizgi romanların dağıtılması şaşırtıcı değil. Çizgi romanlar ülkedeki propaganda araçlarından biri.
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BBC
Elle boyanmış bu posterde 'Kore geleneksel tıbbını, ulusal mirasımızı, geliştirelim!' yazıyor. Kuzey Kore, ülke içinde yapılan ilaçlarıyla gurur duyuyor, ancak ülkede yaygın bir şekilde beslenme ve sağlık sorunları olduğu biliniyor. 2017 yılının başında Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli bir askerden 'dev bağırsak solucanları' çıkmıştı.
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BBC
Bir et konservesi etiketi. Ülkede yoksulluk içinde yaşayan halkın çoğunluğu için et ulaşılması kolay değil. Birleşmiş Milletler'e göre, Kuzey Kore'deki ana besin ürünlerini pirinç, kimchi (geleneksel bir Kore yemeği) ve fasulye ezmesi oluşturuyor ancak bunlar temel yağ ve proteinler açısından yeterli değil.
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Getty Images
Bu metal rozetler Kuzey Kore'deki spor başarılarını temsil ediyor.
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BBC
Bu konserve etiketleri, ülkenin en büyük fabrikalarından biri olan Yongsong Gıda İşleme Tesisi'nde üretilmiş. Ülkedeki bütün fabrikalar devlete ait.
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BBC
Bu sigara kutularının üzerinde "Cennet" (solda) ve "Düzen" (sağda) yazıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2012 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Kuzey Kore'de erkeklerin yarıdan fazlası sigara içiyor. Bu, Asya ülkeleri arasındaki en büyük oranlardan biri. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da defalarca sigara içerken görüntülendi.
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BBC
Geleneksel Arirang oyunlarına bir bilet. Bu oyunlar vatanseverliği ve Kim ailesini kutlamak için yapılıyor. Oyunlarda binlerce sporcu mücadele ediyor, dansçı ve jimnastikçilerin performansları da oluyor. Oyunların ismi Kuzey ve Güney Kore'de popüler olan bir halk şarkısından geliyor.
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BBC
25 yıldır ülkeye seyahatler düzenleyen Nicholas Bonner'ın koleksiyonundan posterler. Kuzey Kore dünyanın en izole ülkelerinden biri. Yine de aralarında Çin ve Rusya'nın da olduğu bir dizi ülke ile diplomatik ilişkilerini koruyor.
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BBC
Prenses Diana anısına hazırlanmış Kuzey Kore pulları. Bonner'a göre, yabancıları ya da tarihi olayları gösteren pulları alışılmadık değil.
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BBC
Bu holografik kartlar Kuzey Kore'deki günlük yaşamı gösteriyor. Ülke vatandaşlarının dünyanın geri kalanıyla iletişimi kesik. Devlet yetkilileri vatandaşların hangi bilgiye sahip olacaklarını sıkı bir şekilde düzenliyor. İnternet sadece belli bir kesimin kullanımına açık.