Telif hakkı Facebook

Facebook'un yaptığı bir ankette kullanıcılarına "Yetişkin erkeklerin 14 yaşındaki bir kızdan cinsel içerikli fotoğraflar istemesine izin vermeli miyiz?" sorusunu sorması büyük tepki çekti.

Facebook, ankette bu sorunun yer almasının "hata olduğunu" açıkladı ve özür diledi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Pazar günü yaptığı bir ankette kullanıcılarına şirketin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf isteyen yetişkinlere yönelik nasıl bir tutum alması gerektiğini sordu.

Soruda, "Facebook'un politikalarını belirleyebildiğiniz ideal dünyada, şu durumu nasıl ele alırdınız? Yetişkin bir erkek mesajlar kısmından 14 yaşındaki bir kızdan cinsel içerikli fotoğraflar istiyor" ifadeleri yer alıyor.

Yanıtlar arasında "Bu içeriğe Facebook'ta izin verilmemeli ve bunu hiç kimse görmemeli" ile "Bu içeriklere Facebook'ta izin verilmeli ve görmemin bir sakıncası yok" seçenekleri de var.

Telif hakkı FACEBOOK

Bunu takibeden soruda ise, "Facebook'ta yetişkin bir erkeğin bu tür fotoğraflar isteyip isteyemeyeceğine kim karar vermeli?" sorusu yöneltiliyor.

Yanıtlar arasında "Facebook kullanıcıları oy kullanarak karar verir ve Facebook'a söyler" ve "Facebook kendi kurallarını kendi koyar" seçenekleri bulunuyor.

Soruların hiçbirinde hukuki adımların atılmasına ya da çocuk koruma birimlerinin devreye girmesine yönelik bir seçenek sunulmuyor.

Ankette ayrıca aşırılıkçılığı yücelten içeriklerle ilgili benzer sorular da bulunuyor.

Facebook'un Ürün Yönetimi Müdür Yardımcısı Guy Rosen, anketin "bir hata" olduğunu söyledi.

Şirketin bir sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada "Bu anketin suç teşkil eden içeriklere gönderme yaptığının farkındayız. Bu içerikler Facebook'ta zaten yasaklar ve bunları serbest bırakma niyetimiz yok, dolayısıyla anketi durdurduk" ifadelerini kullandı.

"Facebook'ta çocukları kandırmaya yönelik eylemleri daha ilk günlerimizde yasakladık. Bunu değiştirmeye niyetimiz yok ve bu tür eylemlerde bulunanların adalete teslim edilmesi için emniyetle düzenli olarak çalışıyoruz."