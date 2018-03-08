8 Mart 8 Kadın: Hülya Ercan - İtfaiyeci
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8 Mart 8 Kadın - İtfaiyeci Hülya Ercan: Erkeklerle aynı unvanı taşıyor, aynı işi yapıyoruz

  • 8 Mart 2018

İtfaiyeci Hülya Ercan çocukken bilgisayar mühendisi olmak istediğini ama hareketli, herkesi şaşırtan bir iş yapmanın da hep aklında olduğunu söylüyor ve "Erkeklerle fiziksel farklarımız olsa da onlarla aynı unvanı taşıyor, aynı işi yapıyoruz. Hiçbir fark yok" diyor.

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