8 Mart 8 Kadın - Vatman Serpil Çiğdem: Yolcuların güvenliği nedeniyle sorumluluğum büyük

İstanbul metrosunda çalışan Serpil Çiğdem'in çocukluktan beri en büyük hayali üniformali bir işte çalışmaktı. Seferdeyken yolcuların can güvenliğinden dolayı büyük bir sorumluluğu olduğunu anlatırken, "Kendinize güvenmeniz bu sorumlulukta en büyük avantajınız" diyor.