8 Mart 8 Kadın: Serpil Çiğdem - Vatman
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8 Mart 8 Kadın - Vatman Serpil Çiğdem: Yolcuların güvenliği nedeniyle sorumluluğum büyük

  • 8 Mart 2018

İstanbul metrosunda çalışan Serpil Çiğdem'in çocukluktan beri en büyük hayali üniformali bir işte çalışmaktı. Seferdeyken yolcuların can güvenliğinden dolayı büyük bir sorumluluğu olduğunu anlatırken, "Kendinize güvenmeniz bu sorumlulukta en büyük avantajınız" diyor.

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