8 Mart 8 Kadın - CEO Amy Jadesimi: Şirketler daha çok kadın işe alarak kârlılığı artırabilir

Nijerya'nın önde gelen petrol ve lojistik şirketi Ladol'un CEO'su Amy Jadesimi, hep bir şeyler üreten bir işte çalışmak istediğini söylüyor.
Jadesimi, "Şu an insanlar iş imkanı, tesisler ve altyapı üreten bir işteyim" diyor.
Kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliğine de dikkat çekerken, "Şirketler daha fazla kadın lideri işe alarak, kârlılıklarını yüzde 42 artırabileceklerinin farkında değiller" diyor.
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