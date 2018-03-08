8 Mart 8 Kadın - Astronot Wendy Lawrence: Bir şeyi 'kız gibi' yapmak olumsuz bir ifade olarak kullanılıyor

"10 yaşındayken, Apollo 11'in Ay'a indiğini gördüğüm an benim hayatımın 'işte bu' dediğim anı oldu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da yürüyüşüne bakıp işte 'ben de büyüyünce onlar gibi olacağım dedim'".

Wendy Lawrence astronotluğu seçmesini bu sözlerle anlatıyor.

Hükümete bağlı bir kurumda çalıştığı için maaş eşitsizliğine maruz kalmadığını anlatsa da "ABD'de şöyle bir deyiş var: Kız gibi top atıyorsun, kız gibi koşuyorsun'. Tarihsel olarak bu hep olumsuz bir ifade oldu. Ben de uçuş okulundayken erkek sınıf arkadaşlarımın 'kız gibi mi uçacaksın' diye düşündüklerinden şüpheleniyorum" diyor.