Pakistan'da Güney Pencap'ta haber kameramanlığı yapan Şaziye Batti, toplumun ve böglenin sorunlarına dikkat çekmek için gazeteciliği seçmiş. Batti, bir kadın gazeteci olarak bu meslekte erkeklerle aynı imkanlara ve fırsatlara sahip olamadıklarını söylüyor.
8 Mart 8 Kadın - Haber Kameramanı Şaziye Batti: Erkeklere aynı imkanlara sahip değiliz
- 8 Mart 2018
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