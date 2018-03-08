8 Mart 8 Kadın - Haber Kameramanı Şaziye Batti: Erkeklere aynı imkanlara sahip değiliz

Pakistan'da Güney Pencap'ta haber kameramanlığı yapan Şaziye Batti, toplumun ve böglenin sorunlarına dikkat çekmek için gazeteciliği seçmiş. Batti, bir kadın gazeteci olarak bu meslekte erkeklerle aynı imkanlara ve fırsatlara sahip olamadıklarını söylüyor.