8 Mart 8 Kadın: Carolina Rodriguez - Boksör
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8 Mart 8 Kadın - Boksör Carolina Rodriguez: Başarılarım erkekler kadar haberlerde yer bulmuyor

  • 8 Mart 2018

Dünya Şampiyonu Şilili Boksör Carolina Rodriguez Küçükken boksör olmayı hiç hayal etmediğini anlatırken, şampiyonluklarının erkekler kadar haberlerde yer bulamadığını vurguluyor.

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