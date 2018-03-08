8 Mart 8 Kadın: Sandra Rodriguez - Helikopter pilotu
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8 Mart 8 Kadın - Helikopter Pilotu Sandra Rodriguez: En büyük zorluk çocuğumdan ayrı kalmak

  • 8 Mart 2018

Sandra Hernandez, El Salvador'da orduya kadınların alınmaya başlanmasından beri yani 18 yıldır savaş helikopteri pilotu. Babasının da pilot olması nedeniyle bu mesleği seçtiğini söylerken "En büyük zorluğu 8-12 ay 8 yaşındaki çocuğumdan ayrı kalmak" diyor.

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