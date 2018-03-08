8 Mart 8 Kadın - Helikopter Pilotu Sandra Rodriguez: En büyük zorluk çocuğumdan ayrı kalmak

Sandra Hernandez, El Salvador'da orduya kadınların alınmaya başlanmasından beri yani 18 yıldır savaş helikopteri pilotu. Babasının da pilot olması nedeniyle bu mesleği seçtiğini söylerken "En büyük zorluğu 8-12 ay 8 yaşındaki çocuğumdan ayrı kalmak" diyor.