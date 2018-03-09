2. Dünya Savaşı sırlarını hâlâ saklayan İngiliz casus

Helen Taylor Thompson, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Nazi Almanyası'na karşı kurduğu 30 kişilik 'gizli ordusu'nun casuslarından biriydi. Helen, işgal altındaki Fransa'ya Özel Operasyonlar Birimi'nden şifreli mesaj yolluyordu.

Thompson şimdi 93 yaşında ve o dönemi anlatırken "Gördüklerin ya da yaptıklarınla ilgili tek bir kelime edersen bu vatana ihanet olacaktı" diyor.

Alman cephesinin arkasına sızmak için günlerce beklediklerini ama daha sonra Müttefik kuvvetlerin komutanlığını yapan ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower'ın sadece erkek casusların gitmesine izin verdiğini söyledi.

Kadın casus savaş sırlarını şimdiye kadar hiç açıklamadığını ve hep saklayacağını da ekliyor.

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