Elon Musk: 2008'de iflasın eşiğinden döndüm

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Elon Musk, ABD'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, 2008 yılında iflasın eşiğinden döndüğünü söyledi. Şirketlerinin gelişimi ve gelecekle ilgili görüşlerini paylaşan Musk ayrıca "İleride Mars'ta çok iş fırsatı olacak" dedi.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'South by South West (SXSW)' konferansında soruları yanıtlayan Musk 2008 yılındaki mali krizin kendi şirketlerini nasıl etkilediğine ilişkin, "SpaceX ve Tesla'nın başarılı olma ihtimalinin yüzde 10'dan az olduğunu düşünüyordum" diye konuştu.

Musk, "2002 yılı başında arkadaşlarımın bile yatırım yapmasına izin vermiyordum, paralarını kaybetmek istemedim" dedi.

ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi ve uzay aracı, roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kurduğu çevrimiçi finans ve ödeme servisi PayPal'ın 2002 yılında eBay tarafından satın alınmasıyla 180 milyon dolar gelir elde ettiğini, SpaceX ve Tesla'ya başlangıçta 90 milyon dolar yatırdığını ancak maliyetin giderek arttığını söyledi.

Musk, 2008 yılının ise kendisi için çok zor bir yıl olduğunu anlattı. 2008'de SpaceX Falcon 1 roketi üçüncü defa başarısız olmuş, Noel'den iki gün önce Tesla iflasın eşiğinden dönmüştü.

Musk'ın elinde o dönem 40 milyon dolar kalmıştı:

"Tüm parayı bir şirkete koyardım, diğeri kesinlikle batardı veya SpaceX ile Tesla arasında bölüştürürdüm o zaman ikisi de batabilirdi.

"Enerjini bir şey inşa etmek için sarf ettiğinizde o sizin bebeğiniz oluyor, ben de aralarında seçim yapamadım. Parayı ikisine birden yatırdım, neyse ki ikisi de düze çıktı (…) Eğer işler farklı gitseydi, her iki şirket de batacaktı."

Mühendislik yaptı

Musk aynı yıl eşinden de boşanmıştı, kirasını karşılayabilmek için de arkadaşlarından borç aldı.

Falcon 1 roketi için şirkete dahil edebileceği başka uygun bir aday bulamayınca projenin baş mühendisi de kendisi oldu. Standartlara uymayan mühendisleri işe alarak projeyi tehlikeye atmak istemediğini söyledi.

Musk şimdi en yetenekli mühendisleri işe alabilecek mali güce sahip ama hala vaktinin yüzde 80-90'ını mühendislik yaparak ve SpaceX le Tesla için tasarımlar yaparak geçiriyor. İdari işleri de diğer yöneticilere bırakıyor.

Musk, Tesla'nın SpaceX'e kıyasla 'kendisine daha fazla zorluk çıkardığını' söyledi.

Elon Musk'ın ayrıca trafiği yer altına çekmeyi hedefleyen 'The Boring Company' (Sıkıcı Şirket) adlı bir girişimi de var. Adını komik bulduğu için şaka amaçlı başlattığı ve arada hakkında tweet attığı şirketi, Musk'ın zamanının yalnızca yaklaşık yüzde 2'sini alıyor.

'Sözünü verdiğimiz uzay otelleri nerede?'

Konferansta neden uzay endüstrisine ve elektrikli araç üretimine girdiği sorulduğunda Musk, üniversiteden beri bu konulara ilgi duyduğunu söyledi.

Girişimci, son yıllarda uzaya seyahatte yeterince ilerleme sağlanamadığına ilişkin düşüncelerini de dile getirdi:

"İnsanları Ay'a gönderme konusunda neden ilerleme sağlayamadığımızı düşündüm. 2001: A Space Odyssey (2001: Bir Uzay Destanı) filminde sözünü verdiğimiz uzak otelleri nerede?"

"SpaceX'in doğuşu bir şirket yaratmakla ilgili değildi, ama Nasa'nın bütçesini nasıl daha büyütebiliriz sorusuydu."

Musk ayrıca gelecek yıl Mars'a kısa test uçuşları yapılabileceğinin işaretini verdi: "Sanıyorum, gelecek yılın ilk yarısında yukarı aşağı kısa uçuşlar yapabileceğiz."

Mars'ta hayatın hem mümkün hem de gerekli olduğuna inanan Musk, 'nükleer çatışma halinde üçüncü dünya savaşı çıkma ihtimalinde girilecek karanlık çağdan' korktuğunu, Mars'ın insan ırkı için hem kurtuluş hem de yeniden hayata gelmek için gerekli olduğunu söyledi.

Elon Musk, Mars'ta ayrıca çok iş fırsatı olacağını ifade edip "Orada basit bir üs inşa ederek başlayacaklar … bu da yeni fırsatların olduğu bir dünyaya açılacak çünkü pizzacılara, güzel barlara, Mars barlarına ihtiyaç olacak" dedi.