Vajinal estetik operasyonlarının artması üzerine kadınlar için vulva görünüşü rehberi

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İngiltere'de genç kadınların, vulvalarının (üreme organlarının dış kısmı) görüntüsünün normal olup olmadığını anlayabilmeleri için yeni bir rehber yayınlandı.

Cinsel sağlık derneği Brook'un sitesine yer alan rehber, ergenlik boyunca vulvanın görünümünün nasıl değişebileceğini anlatıyor ve tavsiyeler veriyor.

Rehberi tasarlayan sağlık uzmanları bu sayede genç kızların bedenlerine güvenlerinin artmasını ve "tasarım vajina" talebinin azalmasını umuyor.

Bu operasyonların 18 yaş altına uygulanmaması gerekiyor.

İngiltere'de vajina dudaklarını kısaltmak veya şekillerini değiştirmek için yapılan labioplasti ameliyatı gibi estetik gerekçelerle yapılan vulva ameliyatlarının çoğu, özel sağlık kuruluşlarında yapılıyor ve binlerce sterline mal oluyor.

Bu ameliyatlar yalnızca vajina dudaklarının normal olmaması veya kadının sağlığını olumsuz etkilemesi durumunda devlet tarafından karşılanıyor.

Resmi verilere göre İngiltere'de 2015-16'da 18 yaş aldı 200'den fazla kız labioplasti ameliyatı oldu ve bunların 150'sinden fazlası 15 yaş altındaydı.

Telif hakkı BritSPAG Image caption Farklı görünümlere sahip kadın üreme organlarını betimleyen çizimler

Projenin yöneticilerinden University College Hospital'dan uzman klinik hemşire Louise Williams "Genç insanlara vulvaların çok farklı şekiller ve boyutlarda olabileceğini göstermek istiyoruz" diyor.

Araştırmada yer alan Kraliyet Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji ve İngiliz Pediatrik ve Ergen Jinekologları Topluluğu'ndan Dr. Naomi Crouch da "Labioplasti ameliyatlarını destekleyen hiçbir veri yok. Ameliyatlarda belirgin bir zarar riski var, özellikle de hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişmeye devam eden ergenler için" diyor ve ekliyor:

"Bu kaynağın ergen ve genç kadınlara vulvalarının eşsiz olduğunu ve hayatları boyunca değişeceğini, bunun da normal ve sağlıklı olduğunu anlatmak istiyoruz."

'Tasarım vajinanın' riskleri

Labioplasti ameliyatları ara sıra şu sonuçlara yol açabilir:

Kanama

Enfeksiyon

Doku hasarı

Cinsel organlarda his azalması

Her ameliyatta var olan daha küçük riskler ise şöyle: