Ukrayna'da çatışmalar arasında büyüyen çocuklar

Ukrayna'da ülkenin doğusunda ordu ile Rusya destekli ayrılıkçılar arasında yaşanan savaşın cephe hattında yaklaşık 500 bin çocuk bulunuyor.

Bu çocukların birçoğu psikolojik yardım alamıyor, çocukluklarını bombalamalar ve çatışmalar arasında yaşıyor.

Cephe hattında bu durumda yaşayan çocuklara yardım eden bir görevlinin ev ziyaretlerini BBC görüntüledi.

Ukrayna'da Nisan 2014'te başlayan çatışmaların ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmişti.

BM'ye göre çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.