Araştırma: Gençken dinlediğimiz şarkılar yetişkinlikteki müzik zevkimizi belirliyor

Bir araştırma, gençken dinlediğimiz şarkıların yetişkinlikteki müzik zevkimizi belirlediğini ortaya koydu.

Ekonomist ve çok satan 'Herkes Yalan Söyler: Büyük Veriler, Yeni Veriler ve İnternet Gerçekten Kim Olduğumuzla İlgili Ne Söyleyebilir' kitabının yazarı Seth Stephens-Davidowitz, internet üzerinden müzik dinleme platformu olan Spotify'daki dinleyicilerin müzik zevkleri ile yaşları arasındaki bağlantıyı, şarkı listeleri üzerinden analiz etti.

Spotify'ın sağladığı veriler belirli yaştaki kadın ve erkeklerin şarkıları ne sıklıkta dinlediğini gösterdi.

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan araştırma ile ilgili Stephens-Davidowitz, "Kalıplar ortadaydı. Bir şarkının ne kadar popüler olacağının doğum tarihiyle ilişkisi var" diyor.

Analize göre, Radiohead'in Creep şarkısı 38 yaşındaki erkekler arasında popülerlikte 164'üncü sırada. Ancak 10 yıl önce ya da 10 yıl sonra doğanlar arasında ilk 300'e giremiyor.

1993 yılında şarkı yayınlandığı zaman, şu an 38 yaşında olan erkekler 14 yaşındaydı.

Janet Jackson'ın That's The Way Love Goes şarkısının 35 yaşındaki kadınlar arasında da ilgiyle dinlendiği belirtiliyor. Bu kadınlar, şarkının çıkış tarihinde 11 yaşındalardı.

Kadınlar için 11 ile 14, erkekler için 13 ile 16 arası dinlenilen şarkılar belirleyici

Stephens-Davidowitz, "Erkeklerin yetişkinlikteki müzik zevklerini oluşturma açısından en önemli yaş aralığı 13 ila 16. Kadınlar içinse bu 11 ila 14" diyor.

Stephens-Davidowitz'e göre 20'lerin başında dinlenen şarkılar ise yetişkinlikteki müzik zevkini ergenlik döneminin ancak yarısı kadar etkiliyor.

İngiliz Times gazetesine konuşan İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde müzik psikolojisi derslerini veren öğretim üyesi Alexandra Lamont, gençlik yıllarında müzik zevkinin gelişmeye başladığına ve bu dönemde müziğin insan hayatında büyük yer kapladığına dikkat çekiyor.

"Çocukken, kulaklarımız açıktır ve pek çok farklı şeyi beğeniriz. Ergenlikte ise kulaklarımız kapalıdır ve bir müzik türüne bağlıyızdır ve müzik bizim çok önemlidir" diyor.