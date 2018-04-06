Mucizevi hayvanlar: Kızılgerdan kuşu
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Mucizevi hayvanlar: Kızılgerdan kuşu

  • 6 Nisan 2018

Kızılgerdanlar, İngiltere'nin en güzel bahçe kuşlarından biri. Hırcın ve saldırgan bir doğası var. Kendi bölgesine diğer kızılgerdanları sokmazlar. Kendi özgü ötüşüyle rakiplerine gözdağı verirler.

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