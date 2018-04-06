Kızılgerdanlar, İngiltere'nin en güzel bahçe kuşlarından biri. Hırcın ve saldırgan bir doğası var. Kendi bölgesine diğer kızılgerdanları sokmazlar. Kendi özgü ötüşüyle rakiplerine gözdağı verirler.
Mucizevi hayvanlar: Kızılgerdan kuşu
- 6 Nisan 2018
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