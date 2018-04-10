FT: Erdoğan büyümeyi övüyor ama lira 'aşırı ısınma' endişelerinden zarar görüyor

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İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye ekonomisinin 'aşırı ısınma' sinyalleri vermesi nedeniyle Türk Lirası'nın değer kaybettiğini yazdı.

FT'nin Ankara muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, "Ekonominin aşırı ısındığı endişeleri karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam etmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyüme hedeflerinin peşinden koşacağına ilişkin korkuyu körükledi" deniyor.

Haberde, Erdoğan'ın Pazartesi günü 135 milyar liralık yatırım pakedi açıkladığı ve yatırımların devamı için düşük faiz oranları istediği hatırlatılıyor, ekonomistlerin dengesizliklerin düzelmesi için büyümenin yavaşlaması gerektiğini kaydettikleri belirtiliyor.

Erdoğan'ın "Birileri, 'Fazla büyüme hayırlı, isabetli değil' diyor. Niye? Kıskançlık, başka bir şey değil" sözleri de haberde yer buluyor.

'Lira bu yıl yüzde 6,5 oranında değer kaybetti'

Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı Pazartesi günü değer kaybını sürdürerek, doların 4,07 lira ile yeni tarihi rekor kırdığı kaydediliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Çift haneli enflasyona rağmen büyümeye odaklanmanın merkez bankasının faiz artırımına gitmesini engelleyeceği endişeleri nedeniyle para birimi bu yıl dolara karşı değerinin yüzde 6,5'ini kaybetti."

'Büyüme hızı enflasyon ve bütçe açığını beraberinde getirdi'

Haberde Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) geçen yıl tahmini yüzde 7 büyümeyle beklentilerin üstüne çıktığı hatırlatılıyor ve bunda 2016'daki darbe girişimi sonrası hükümetin ekonomiyi canlandırmak için getirdiği teşviklerin etkisi olduğu kaydediliyor.

"Ancak geçen yıl Türkiye'yi dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri yapan büyüme hızı, yüksek enflasyon ve büyüyen bütçe açığının da dahil olduğu artan dengesizlikleri beraberinde getirdi. Bu endişeler liranın büyük bir hızla değer kaybetmesine neden oldu" deniyor.

Geçen haftalarda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomiyi dengelemek için bir dizi önlem çağrısı yaptığı da haberde hatırlatılıyor.

"Ancak ufukta seçimler görülürken, Erdoğan önceliğinin büyüme olduğunu netleştirdi. 2018 için resmi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla hedefi yüzde 5,5" deniyor.

BlueBay Varlık Yönetimi'nde stratejist olarak çalışan Timothy Ash, Türkiye hükümetinde daha geleneksel ekonomik politikalar izlemek isteyenlerle büyümeye odaklanmak isteyenler arasında bir ayrım bulunduğunu söylüyor.

Ash "Erdoğan'ın bugünkü (Pazartesi günkü) sözleri ve davranışları ikinci kanattan olduğunu, seçimlerden önce her ne pahasına olursa olsun büyümeyi desteklediğini gösteriyor" diyor.