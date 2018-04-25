Avustralya arşivlerinden 1915 Çanakkale Savaşı fotoğrafları

Anzak Çıkarması'nın 103’üncü yıldönümünde, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Çanakkale'ye giden bin kişi, Şafak Ayini töreninde dedeleri için dua etti. Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir devlet kütüphanesinin yayımladığı, Çanakkale Savaşı’ndan fotoğraflar…