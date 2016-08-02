Trump, Hillary Clinton'a 'şeytan' dedi

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, Demokrat Parti'nin adayı rakibi Hillary Clinton'a "şeytan" dedi.

Pennyslvania'daki bir lisenin spor salonunda konuşan Trump, Demokrat aday adayı Bernie Sanders'ı, yarışı Clinton'a bırakması nedeniyle eleştirdi.

Trump "Sanders şeytanla anlaşma yaptı. O (Clinton) bir şeytan" dedi.

Bu arada hem Demokrat Partililer hem de Cumhuriyetçiler Trump'ı, Irak'ta ölen Müslüman bir ABD askerinin anne ve babasıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle eleştirmeye devam etti.

Eski Cumhuriyetçi başkan adayı ve Vietnam gazisi Senatör John McCain "Trump'ın aramızdaki en iyileri pervasızca karalama ehliyeti yok" dedi.

2004'te 27 yaşındayken Irak'ta ölen Humayın Khan'ın babası Khizr Khan ve annesi Ghazala BBC'ye yaptıkları açıklamada Trump'a karşı çıkma zamanın geldiğini söylediler.

Trump Ghazala Khan'ın geçen haftaki Demokrat Parti Kongresi'nde kocasının yanında konuşmaması nedeniyle eleştirince tartışma yaratmıştı.

Trump daha önce de Sanders'ın parti kongresinde Clinton'a destek vererek "şeytanla anlaşma yaptığını" söylemişti.

Warren Buffet, Trump'a meydan okudu

Ancak bu kez ilk defa Clinton'a da şahsen "şeytan" demiş oldu.

Bu arada Amerikalı milyarder işadamı Warren Buffet, Trump'a vergi kayıtlarını açıklaması için meydan okudu.

Trump daha önce yetkili makamlar incelemelerini tamamlayana dek vergi kayıtlarını açıklayamayacağını söylemişti.

Buffet ise vergi kayıtlarını açıklamayı ve insanların bu konuda sorular sormasını yasaklayan hiçbir kural olmadığını vurguladı.

Clinton'a destek olmak için yapılan bir mitingde konuşan Buffet kendisinin de vergi incelemesinden geçtiğini ve Trump'la birbirlerinin vergi kayıtlarını "istediği zaman ve istediği yerde" inceleyebileceklerini söyledi.