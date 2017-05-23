2005'ten bugüne İngiltere'de 6 saldırı: 81 kişi öldü, 882 kişi yaralandı

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Manchester'da 22 Mayıs gecesi düzenlenen ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin de yaralandığı saldırı 2005'te Londra ulaşım ağına düzenlenen saldırılardan bugüne en ölümcül saldırı oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May bunun bir intihar saldırısı olduğunu ve saldırgan hariç 22 kişinin öldüğünü söylerken Reuters saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini ve örgütün yaptığı açıklamaya göre bunun konser alanına yerleştirilen bir patlayıcı ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

İngiltere'de son 12 yılda başka saldırılar da düzenlenmişti.

Manchester saldırısından önce 2005 - 2017 arasında 59 kişinin öldüğü, 823 kişinin yaralandığı yol açan beş saldırıyı derledik.

2005: 7 Temmuz saldırıları

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Sırt çantalarına bomba saklayan üç kişi 7 Temmuz 2005'te sabah saat 09:00'da Londra metrosunun farklı noktalarında üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Yaklaşık bir saat sonra da dördüncü saldırgan bir otobüste intihar saldırısı düzenledi.

Dört saldırıda 52 kişi yaşamını yitirirken, 770 kişi de yaralandı.

Saldırıdan iki hafta sonra da benzer bir saldırı girişimi gerçekleşti.

Polisler, 21 Temmuz 2005'te üç metro durağı ve bir otobüste patlamamış bomba düzenekleri buldu.

23 Temmuz 2005'te Little Wormwood Scrubs parkındaki çalıların içine gizlenmiş beşinci bir bomba tespit edildi.

2013: Lee Rigby cinayeti

25 yaşındaki bir İngiliz askeri olan Lee Rigby, 22 Mayıs'ta Michael Adebolajo ve Michael Adebowale adlı iki kişi tarafından öldürüldü.

20'li yaşlarındaki İngiliz vatandaşları Adebolajo ve Adebowale, önce Rigby'nin üstüne araba sürmüş, ardından da bıçakla saldırarak Rigby'i öldürmüştü.

Saldırganlar cinayet suçundan hüküm giydi.

2015: Leytonstone İstasyonu'nda bıçaklı saldırı

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Muhiddin Mire adlı bir taksi şoförü 6 Aralık'ta Londra'daki Leytonstone Metro İstasyonu'nda elindeki bıçakla rastgele insanlara saldırdı.

Üç kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren ve paranoid şizofreni teşhisi koyulan Mire, gözaltına alındıktan sonra bunu Batı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına bir tepki olarak yaptığını söyledi.

Mire, adam yaralamaya teşebbüs ve birden fazla kişiyi yaralamaya teşebbüs suçlamasından hüküm giydi.

2016: Jo Cox cinayeti

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Aşırı sağcı Thomas Mair adlı bir kişi, 16 Haziran 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'a silah ve bıçakla saldırdı.

Brexit referandumundan bir hafat önce ülkede gerilimin arttığı bir dönemde düzenlenen saldırıda Cox yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, 53 yaşındaki Mair'in saldırı sırasında "Önce Britanya" ve benzeri aşırı sağcı sloganlar attığını söyledi.

Mair saldırının ardından cinayet suçundan yargılandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2017: Londra saldırısı

22 Mart 2017'de bir saldırgan kiraladığı arabayla, İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Westminster Köprüsü'nün üzerinde kaldırıma çıkarak burada yürüyen yayaları ezdi.

Aracı duvara çarparak duran Khalid Masood adlı saldırgan aracından indikten sonra bir polisi de boğazından bıçaklayarak öldürdü ve sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırıda biri saldırgan, biri polis, dördü sivil toplam 6 kişi yaşamını yitirirken 50 kişi de yaralandı.