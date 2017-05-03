Suriye'de kuşatma altındaki Duma kentine 7 ay sonra ilk insani yardım

Telif hakkı AFP Image caption Gıda ve tıbbi yardım malzemeleri, Duma'da yaşayan 35 bin kişiye dağıtılacak.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ekim ayından bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Suriye'nin kuşatma altındaki Duma kentine giriş yaptığını açıkladı.

ICRC, Salı gecesi Duma'ya giren konvoydaki 51 kamyonda gıda ve tıbbi yardım malzemeleri bulunduğunu bildirdi.

Suriye Kızılayı görevlilileri de, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve ICRC konvoyu ile birlikte Duma'ya gitti.

Gıda ve tıbbi yardım malzemeleri, kentte yaşayan 35 bin kişiye dağıtılacak.

Başkant Şam'ın doğusundaki Duma, muhaliflerin kontrolünde ve aylardır Suriye ordusunca kuşatılmış durumda.

Şam ve çevresindeki çatışmalar yüzünden kentte gıda ve temel yardım malzemeleri sıkıntısı çekilmeye başlanmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Suriyeli bir çocuk Duma kentinde kurşun izlerinin bulunduğu bir duvarın önünde duruyor

BM Mart ayında yaptığı açıklamada, bölgede 300 bin kişiye yardım gönderilemediğini açıklamıştı.

Örgütün Suriye'ye insani yardım ulaştırmaktan sorumlu yetkilisi Jan Egeland da geçen ay taraflara yardım konvoylarının bölgeye girişine izin vermeleri çağrısında bulunmuş, özellikle 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'da durumun "çok, çok acil" olduğuna dikkat çekmişti.

Şam'ın doğusundaki muhaliflerin kontrolündeki bölge de 2013 yılından bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında.

Trump ve Putin telefonda görüştü

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, ABD'nin geçen ay Suriye'de bir askeri üsse düzenlediği hava saldırısı sonrası ilk kez görüştü.

Görüşmede, "terörle mücadele" ve Kore Yarımadası'nda artan gerginliğin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı.

Telif hakkı EPA Image caption İki lider, ABD'nin geçen ay Suriye'de bir askeri üsse düzenlediği hava saldırısı sonrası ilk kez görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Putin'in Suriye'deki iç savaşın çok uzun sürdüğü ve tüm tarafların savaşın son bulmasını sağlayacak çabaların yoğunlaştırmaları gerektiği üzerinde anlaştıkları belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise liderlerin, Almanya'da Temmuz ayında yapılacak G20 Zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapmaktan yana oldukları vurgulandı.