Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyuna intihar saldırısı: 8 ölü

Telif hakkı DHA Image caption Henüz Kabil'deki saldırıyı üstlenen olmadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO konvoyuna ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 25 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası konvoydaki zırhlı araçlardan biri ile o sırada yoldan geçen çok sayıda araç ağır hasar aldı.

NATO'nun Afganistan misyonu sözcüsü Bill Salvin, üç ABD Büyükelçiliği çalışanının saldırıda yaralandığını ifade etti.

Sözcü Salvin, mayınlara ve bombalı saldırılara karşı dayanıklı zırhlı araçlardan oluşan konvoyun önemli kısmının ciddi hasar görmediğini, elçilik binasına dönebildiklerini söyledi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Taliban kısa bir süre önce bahar aylarında taarruza geçeceği ve yabancı güçleri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Savunma Bakanı James Mattis, Nisan ayında Kabil'i ziyaret etmişti.

Mattis 'Zor bir yıl olacak' demişti

ABD Savunma Bakanı James Mattis Nisan ayında Kabil'i ziyaret etmiş ve ABD'nin Afganistan stratejisinin gözden geçirileceğini söylemişti.

Mattis, Afganistan'daki temaslarının ardından hem Afgan ordusunu hem de ülkede görevli yabancı güçleri "Zor bir yıl daha olacak" diyerek uyarmıştı.

NATO'nun Afganistan misyonunun komutanı John Nicholson, ülkede askeri operasyonların çıkmaza girdiğini, düğümün çözülmesi için 'birkaç bin askerin' daha gerektiğini söylüyor.

ABD ise şu ana kadar Afganistan'daki asker sayısının artırılması yönünde herhangi bir hamle yapmış değil.

Afganistan harekatı, ABD tarihinin en uzun süren askeri operasyonu. 2001'de NATO bünyesinde başlatılan harekâta ABD 8 bin 500, diğer NATO üyesi ülkeler ise yaklaşık 5 bin askerle destek veriyor.