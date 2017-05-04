İran'da maden kazası: Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçiler öldü

Telif hakkı Reuters Image caption Patlamanın mesai değişimi sırasında olduğu belirtildi.

İranlı yetkililer, ülkenin kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada toplam 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken ölen madencilerin cesetlerinin çıkartıldığını açıkladı.

Devlet medyasındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Golestan bölgesinde bulunan Zemestan-Yurt Maden'inde 35 kişi yaşamını yitirdi.

70'e yakın madencinin de yaralandığı olayda hayatını kaybedenlerin bir kısmının da, madendeki bir patlamanın ardından mahsur kalan 32 arkadaşlarına ulaşmaya çalışanlar olduğu belirtildi.

Yetkililer, madende mahsur kalan 14 kişiyi sağ çıkarma umutlarının da neredeyse tükendiğini duyurdu.

Kurtarma çalışmalarının madendeki tünelin darlığı ve gaz seviyesinin yüksek olması nedeniyle olumsuz etkilendiği bildiriliyor.

Madendeki patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bazı haberlere göre patlama, bir kişinin bir kamyon motorunu çalıştırmaya çalışması nedeniyle meydana geldi.

Ruhani'ye yavaş tepki suçlaması

Patlamadan tam olarak kaç madencinin etkilendiği bilinmiyor. Yetkililer, dün gün boyunca birbiriyle çalışan sayılar vermişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhafazakâr rakipleri ve medya tarafından faciaya "yavaş tepki vermekle" suçlandı.

Ruhani, olay yerine Çalışma Bakanı Ali Rabei'yi gönderdi.

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19 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminden iki hafta kala meydana gelen facianın, muhafazakâr aday Ebrahim Raisi'nin zorladığı Ruhani için siyasi sonuçları olabileceği kaydediliyor.

Mesai değişimi sırasında yaşanan facianın meydana geldiği madende 500 kadar işçinin çalıştığı belirtiliyor.

Geçen yıl 1,68 milyon ton kömür çıkartan İran'da elde edilen kömür büyük ölçüde ülke içinde tüketiliyor.