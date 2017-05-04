Fransa Seçimleri: Canlı yayındaki sert tartışmayı 'Macron kazandı'

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna az bir süre kala, merkez aday Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen, televizyondan canlı yayınlanan tartışmalarında birbirlerine sert sözlerle yüklendi.

İki aday, Fransa'nın geleceği ve terörle mücadele konularında birbirlerine çok sert eleştiriler yöneltti.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, 39 yaşındaki Macron'un yarışı yaklaşık 20 puan önde götürdüğünü gösteriyor. Birçok kişi bunu Fransa'da son yıllarda yapılan en önemli seçim olarak görüyor.

Televizyondan canlı yayınlanan bu tartışma, 48 yaşındaki Le Pen'in yasadışı göçle daha sert bir mücadele ve Euro para birliğinden ayrılmayı kapsayan politikalarına destek almak amacıyla milyonlarca seçmeni ikna etmek için son şansı olarak görülüyor.

BMFTV'nin kamuoyu yoklamasına göre, tartışma sırasında seçimin ilk turunda solcu aday Jean-Luc Melenchon'a oy verenlerin üçte ikisi ve Cumhuriyetçi François Fillon'a oy verenlerin de yüzde 58'i Macron'u "en ikna edici" aday olarak gördüklerini söyledi.

Tartışmayı izleyen 18 yaşından büyük 1,314 kişi arasında yapılan araştırmada en dürüst, seçmenlerin değerleriyle en barışık ve en iyi planlara sahip aday kategorilerinde de Macron öndeydi.

Le Pen, Macron'un geçmişte yatırım bankacısı ve ekonomi bakanı olduğunu anımsatarak, rakibini halk desteği çok düşük olan mevcut Sosyalist hükümetin devamı ve vahşi kapitalizmin bir temsilcisi olarak konumlandırmaya çalıştı.

Macron da Le Pen'i Fransa'nın kronik işsizlik sorunu gibi meselelerde çözüm üretmemekle suçladı.

Ancak en sert tartışma, ulusal güvenlik konusunda yaşandı.

'Güvenlik planınız yok'

Le Pen, Macron'u radikal İslamcı örgütlerin yarattığı tehdide karşı "kayıtsız" kalmakla suçlayarak, "Güvenlik konusunda hiçbir planınız yok. İslami köktendinciliğe karşı müsamahalı davranıyorsunuz" dedi.

Macron da seçilmesi halinde terörle mücadelenin en önemli önceliği olacağını ifade etti ve Le Pen'i meseleyi basite indirgemekle suçladı. Macron, Le Pen'in Fransa'nın sınır kontrollerini artırması ve kapatması yönündeki önerisine ilişkin olarak, "İslamcı terörle, her düzeyde savaşacağım. Ancak sizin sunduğunuz şey, onların bize kurduğu tuzağın aynısı. İç savaş istiyorlar ve bu tuzağa düşüyorsunuz" diye konuştu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu Pazar günü yapılacak.

23 Nisan'da yapılan ilk turda, Macron oyların yüzde 23,9'unu, Le Pen ise yüzde 21,70'ini almıştı.