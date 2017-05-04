Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı

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Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' kurulması için protokol imzaladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da biraraya gelen ülkelerin heyetlerinin protokole imzalama atmasına bazı muhalif grupların temsilcileri tepki gösterdi.

Bazı muhaliflerin bağırarak, görüşmelerin yapıldığı salonu terk ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı: Ayrıntıları üç garantör ülke belirleyecek

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi:

"Toplantıda, ateşkes düzenlemesinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasında Suriye'nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Homs vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Deraa ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin Muhtıra imzalanmıştır.

"Çatışmasızlık bölgelerinin sınırları ve işleyişine ilişkin ayrıntı ve düzenlemeler, önümüzdeki dönemde üç Garantör ülke arasında tesis edilecek çalışma grubunda belirlenecektir.

"Çatışan taraflar arasında yukarıda sayılan bölgelerde hava unsurları dahil her türlü silah kullanımının durdurulmasını ve bölgelere acil ve kesintisiz insani yardım akışının sağlanmasını kayıt altına alan bu Muhtıra'yı memnuniyetle karşılamaktayız."

Protokolün imzalanmasından önce bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de dört noktada çatışmasızlık bölgelerinin kurulacağını ve bunun başarılması halinde sorunun yüzde 50'sinin çözülmüş olacağını söylemişti.

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Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "çatışmasızlık bölgesi"nin yeni bir kavram olarak oturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Bu, İdlib merkezli bir alan; İdlib vilayetinin yanında Halep'in bir kısmı, Humus'un El Rastan bölgesi, Şam kırsalı, Deraa kırsalı ve Kuneytra kırsalı buna dahil. Temennimiz, dört bölgede çatışmasızlık adımının atılması. Bu sağlanırsa, Suriye'de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Soçi'de bir araya gelmiş ve iki lider Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Liderlerin ortak basın toplantısında konuşan Putin, bu konunun ayrıntılarına Astana'da bir araya gelen Suriye hükümeti ile silahlı muhalif grupların karar vermesi gerektiğini söylemişti. Rus lider ayrıca, bu hafta içinde telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu fikre destek verdiğini öne sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da çatışmasızlık bölgeleri önerisini desteklediğini bildirdi.

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan Bakanlık açıklamasında, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Rusya'nın çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması girişimi desteklemekte ve bu bölgelerin bombalanmamasını da kapsayacak şekilde 30 Aralık 2016 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında çatışmaların durdurulmasına yönelik taahhüdünü korumaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca Suriye ordusunun ülke genelinde "terör örgütleriyle mücadelesini" devam ettireceği de vurgulandı.

Görüşmelere katılan silahlı gruplar, Suriye ordusunun ateşkese rağmen Hama ve Deraa'da bazı yerlerde bombardımana devam ettiği gerekçesiyle Salı günü Astana görüşmelerine katılımlarını askıya almıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin devreye girmesi üzerine silahlı grupların görüşmelere katılmaya karar verdiklerini vurguladı.

Erdoğan, "Bugün (Çarşamba günü) muhalifler bir ara görüşmelerden çekilme konumuna gelmişti. Sebebi de bazı bombalama olaylarıydı. Böyle olunca çekilme tavrı gündeme geldi. Ama Hakan bey (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan) hemen devreye girdi, görüşmeler yapıldı ve muhalifler yeniden müzakereye katılmaya razı oldu" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle Ocak ayı sonunda başlayan Astana görüşmelerinin şu anda dördüncü turu yapılıyor.

Bir sonraki görüşmelerin Temmuz ayında yapılacağı bildiriliyor.