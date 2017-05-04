ABD'li kadın fotoğrafçı Afganistan'da kendi ölüm anını fotoğrafladı

Telif hakkı Hilda Clayton Image caption Fotoğraf Hilda Clayton tarafından kendi ölümüyle de sonuçlanan patlamada çekildi.

Amerikan ordusunda fotoğrafçı olan 22 yaşındaki Hilda Clayton ile 4 Afgan askeri, 2013 yılında yaşanan bir patlama sırasında hayatını kaybetmişti. O ana ait fotoğraflar ABD ordusu tarafından ilk kez yayımlandı.

2 Temmuz 2013 günü yaşanan olayda, 22 yaşındaki Clayton ve 4 Afgan askeri, havan topu eğitimi sırasında yaşanan patlamada ölmüştü.

ABD ordusu, Langham bölgesindeki aynı patlamada hayatını kaybeden ve Clayton'ın eğittiği bir Afgan kameramanın çektiği fotoğrafı da yayımladı.

Görüntülere eşlik eden metinde, "Clayton'ın ölümü, kadın askerlerin de tıpkı erkek meslektaşları gibi hem eğitimde hem de muharebede tehlikeye nasıl yakın olduklarının sembolü" ifadesi yer aldı.

Fotoğraflar, orduya bağlı, Military Review isimli dergide yayımlandı.

Telif hakkı ABD ordusu Image caption Bu fotoğraf Clayton'un eğitim verdiği Afgan askeri tarafından çekildi.

Fotoğrafların Clayton ailesinin izni ile yayımlandığı da açıklandı.

ABD ordusundan fotoğraflarla ilgili yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Clayton'ın, "gelişen ve güçlenen ABD - Afganistan ilişkilerini belgelemekle kalmayıp aldığı riskle de bu ortaklığa bizzat katkıda bulunanlardan biri" olduğu belirtildi.

Telif hakkı ABD ordusu Image caption Clayton'un Amerika'nın Georgia eyaletinde doğduğu açıklandı.

Fotoğraflar: ABD Ordusu