12 Eylül darbesine ilişkin dava düştü

Telif hakkı Getty Images Image caption Kenan Evren'in yargılandığı davanın görülmeye başlandığı gün, Ankara'daki mahkeme önünde de protestolar vardı

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın, sanıkların ölmeleri nedeniyle düşürülmesini kararlaştırdı.

Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve Anayasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek" suçuyla yargılanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Yargıtay'ın, Evren ve Şahinkaya hakkında verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin kararı bozmasının ardından dava tekrar görülmeye başlanmıştı.

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2010'da yapılan referandumla 12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanmasının önü açılmıştı.

Kenan Evren 9 Mayıs 2015'te, Ali Tahsin Şahinkaya 9 Temmuz 2015'te hayatını kaybetmişti.

12 Eylül darbesi sonrasında 50 kişi idam edilmiş, binlerce kişi işkence görmüş ve 600 binden fazla insan gözaltına alınmıştı.