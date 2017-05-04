Yunanistan son Türk askerlerinin iade talebini de reddetti

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu iki askerin daha iadesini reddetti.

Böylece Yunanistan, ülkelerine gelen 8 Türk askerinin 8'i için de iade talebini reddetmiş oldu.

Diğer askerlerden üçünün iade talebi 3 Mart'ta, üçünün iadesi de 25 Nisan'da reddedilmişti.

Helikopterle Yunanistan'a giden 8 askerin iadesi talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir iade talebinde bulunmuştu.

Fakat Yüksek Mahkeme bugün, eski kararlarını bozmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyleyerek talebi tekrar reddetti.

Yunanistan'daki Türk askerleri bir polis karakolunda gözaltında tutuluyor.

Sığınma başvurusu yapan askerlerin talepleri ise henüz bir karara bağlanmadı.

Askerler, sığınma başvuruları değerlendirilene kadar gözaltında tutulmaya devam edecek.