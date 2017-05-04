Trump'tan Temsilciler Meclisi'nde sağlık reformu zaferi

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ABD'de 'Obamacare' olarak adlandırılan sağlık sigorta sisteminin yürürlükten kaldırılması için hazırlanan tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Demokratlar ile hastalar, doktorlar ve hastaneleri temsil eden gruplar tasarıya karşı çıkıyor.

AHCA (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası) adlı yasanın tasarısı, şimdi Senato'da oylanması gerekiyor.

Oylamanın Haziran ayında yapılması bekleniyor.

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Tasarının geçmesi için Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 216 oya ihtiyacı vardı. Tasarı, 2017 oyla geçti.

Yasa tasarısının oylanması, Cumhuriyetçiler içinden gelen eleştiriler üzerine geçtiğimiz haftalarda rafa kaldırılmıştı.

Hiçbir Demokrat Partili tasarıya evet oyu vermedi.

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Bu, üç aydır görevde bulunan Trump'ın yasama alanındaki ilk zaferi oldu.

Oylama ardından bazı Demokratlar "Yazıklar olsun" diye bağırdı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Azınlık lideri Nancy Pelosi, "Bu çok üzücü. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük zenginlik transferlerinden biri" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Çoğunlk lideri Kevin McCarthy ise 'yeni sistemin Amerikalılara çok daha iyi bir seçim şansı sunacağını, yüksek maliyetler ve az sayıdaki sağlık seçeneğini içeren Obamacare'i durduracağını' belirtti.

Donald Trump ise 'bu muhteşem planın şimdi de Senato'dan destek alacağını' söyledi.

Eski sağlık reformu yasasını kaldırmak, Trump'ın kampanya dönemindeki en önemli vaatlerinden biriydi.

Demokratlar, tasarının özellikle yoksulları ve yaşlıları zor duruma düşüreceği, zenginlere önemli vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceğini öne sürüyordu.