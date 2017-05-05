Belçika'da savcılıktan 'intihar oyunu' uyarısı

Telif hakkı INSTAGRAM Image caption Rusya'da oyunu oynadıktan sonra yaşamına son veren Yulia Konstantinova'nın intiharı öncesi Instagram'dan paylaştığı fotoğraf

Belçika Federal Savcılığı, son günlerde ülkede gençler arasındaki intiharlar ile ilişkilendirilen "Blue Whale (Mavi Balina) Challange" adlı oyun konusunda ebeveynleri ve okulları uyardı. Savcılık, polisten de, oyun ile ilgili olarak ebeveynlerden ve okullardan gelen bütün başvuruları ciddiye almasını istedi.

Savcılık Sözcüsü Eric Vander Sypt, Flaman Televizyonu'na yaptığı açıklamada, genellikle zayıf karakterli ya da kendini iyi hissetmeyen insanların bu oyunu oynadıklarını söyledi.

Sözcüye göre, oyuna katılan aynı durumdaki kişiler, intihar da dahil birçok konuda birbirlerini teşvik ediyor.

Belçika Federal Savcılığı, 18 çocuğun bu oyunu oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Ancak oyuna bağlı ölüm konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Son aşaması 'intihar'

Sosyal medya üzerinde oynanan 50 aşamalı oyunda gençlere kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor. Son talimat ise, oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, "Blue Whale Challange"den medyada "intihar oyunu" olarak söz ediliyor.

Oyuna "Mavi Balina" adı verilmesi de, bu balina türünün iyileşemeyecek kadar hasta olması halinde kendisini karaya vurmasından kaynaklanıyor.

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) da geçen hafta bu oyun ile ilgili olarak Belçika makamlarını uyarmıştı.

Yaklaşık 2 yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıkan oyun, bazı ölümler sonrası dikkat çekmişti. Rusya'da bu oyunu oynayan onlarca gencin yaşamına son verdiği belirtiliyor.